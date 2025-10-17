16日、各地で住宅街にクマが出没しました。岩手県の温泉旅館では、クマに襲われたとみられる男性が行方不明となっています。

■血痕が露天風呂の柵の下にも…従業員が行方不明

16日、富山市内で撮影された映像には、住宅の玄関前をクマが歩き回る様子が捉えられていました。

クマを目撃

「びっくりして逃げるしかないと思って」

さらに、近くを走る北陸自動車道付近では、飛び出してきたクマが車に接触。

岩手県北上市の瀬美温泉では、露天風呂の清掃をしていた男性従業員がクマに襲われたとみられ、行方不明になっています。

行方がわからなくなっている60歳の男性は、午前10時ごろから露天風呂の掃除を1人で行っていたといいます。通報を受け警察が駆けつけたところ、露天風呂には直径50センチほどの血痕がありました。血痕は露天風呂の柵の下にも続いていて、引きずられたような跡も残されていたといいます。

また、通路のついたてから出ているクギに、クマのものとみられる毛がおよそ10本ついていたということで、警察はクマが男性をやぶの中へ引きずり込んだ可能性もあるとみています。

瀬美温泉から西におよそ2キロの山林では、キノコ採りに入った男性がクマに襲われ今月8日に遺体で見つかっていますが、いまのところ、襲ったのが同じ個体かどうかはわかっていません。

■庭の木にクマが… 住宅街に銃声鳴り響く

クマの住宅街への出没は北海道でも相次ぎました。16日、緊張感につつまれた札幌市の住宅街。市内でクマの目撃が相次ぎ、市の担当者らが調査を行っていたのです。

木に登り、実を食べるクマ。また、住宅の中から窓越しに1頭の子グマがカメラに捉えられていました。

目撃者

「『クマ』って叫んでお母さんに教えた。そうしたらクマはここにいたのがそこの木の上に登って、エサみたいなものを食べていました」

目撃者の父親

「襲われたりしなくて本当に良かったと思いました」

クマの出没を受け、近くの小学校や中学校が臨時休校する事態になりました。

別の住民も16日朝…

クマを目撃

「クマがこの辺に顔出ているでしょ」

家の中から撮影したという写真には、庭に1頭のクマが立ち、木を見ているような様子が写っていました。

クマを目撃

「うわー！っていう驚きのほうが大きかった。クマがオンコの実を食べに来るのは、ちょっと珍しい。一撃がおっかないから、用心しなきゃいけないよね」

そして午後3時半ごろ、大きな銃声が鳴り響きました。子グマ1頭が駆除されたのです。

札幌市 環境共生担当課課長

「1頭の子グマを警察官の命令のもと、ハンターの猟銃によって駆除。けさ目撃されていたものと同じだと思う」

その後、午後4時半ごろにも市内でクマが目撃され、ハンターが出動し対応にあたりました。

相次ぐクマに、猟友会は――

北海道猟友会 札幌支部支部長

「うちの隊員、寝ずの出動をやっていた。1日に3件とか同時多発がある。同時多発した時の組織力が半分になってしまったり、動力も半分になってしまう、これが一番怖い」

秋田市では16日朝、住宅街の道路の木の下で、クマが何かを食べている様子が撮影されました。

15日夜には、秋田大学のキャンパス付近で、犬の散歩をしていた64歳の男性が体長およそ1メートルのクマに襲われました。男性は顔や両腕にけがをしていて、病院に搬送されたということです。

男性が襲われた直後、その付近にはまだクマがとどまっていました。

■死者“統計開始以来最悪” 専門家「人慣れにプラスして凶暴化」

各地で人身被害が相次ぐクマ。環境省によりますと、今年度の全国のクマによる死者は7人にのぼり、「統計開始以来最悪」となっています。

クマによる被害が社会問題となるなか、警察庁は16日、初めて現場に出動する警察官の安全を確保するための研修会を行いました。クマが専門の大学教授による、クマの身体能力や習性に関する講義などが行われたということです。

クマの生態に詳しい専門家に話を聞きました。

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「人慣れしたクマ、人を恐れないクマと年々言われているが、今年さらにプラスしてかなり凶暴化した。昔は冬眠すればクマは出ないので冬は大丈夫と断言できたが、ここ数年12月になったから安心とはいかない」

――住宅に入られないように気をつけることは？

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「まずは、寄せ付けないようにエサとなるようなゴミや、農作物の廃果、野菜のくずといったものを外に置かないということが重要。農作物があれば電気柵や恒久柵で物理的にクマが食べられないようにする」

「鍵がかかってない窓やドアから器用に開けて入ってくることもわかっている。戸締まりをきちんとすることも重要」

（10月16日放送『news zero』より）