どこにでもいたごく普通の日本人が、戦場で兵士として残虐な所業を繰り返した。そして戦後、彼らは戦場の出来事について多くを語らなかった。兵士たちの陣中日記をひもとき、人間の脆さと戦場の異常さを浮かび上がらせた話題のドキュメンタリーが公開中だ。（日記の引用は一部の表記を読みやすく変更しました）

【写真】この記事の写真を見る（5枚）



陣中日記の朗読シーン ©Yoshikazu Hara2025

◆◆◆

兵士たちの陣中日記の率直な記述

《手を合わせて拝むあわれな敗残兵をば銃剣で突き、棒でなぐり、石で頭を割って叩き殺し、その後は、ああ、戦友の仇を討ったと胸のすくような思い。人殺しをした後はかえって飯がうまいのだから、まあ大した悪者になったというものだ》《こんなことは、もし内地へ帰る時があっても、話もできぬようなことである》

国内で穏やかに暮らしていた人々が兵士となり、過酷な戦闘にさらされ“豹変”していく。彼らの多くは戦後、口を閉ざし“沈黙”した。しかし、いつ死ぬともわからぬ戦地では、現実を率直に記していた。

本作は、兵士たちの陣中日記を通し戦場のリアルを描く。軸となるのは3人の兵士。いずれも1937年、日中戦争の開始とともに軍隊に召集され中国に送り込まれた。彼らが書き記した言葉が代わるがわる紹介される。

《天津の思い出。クイーン王（ワン）さん。これは内緒だけれど、他の者は笑うかもしれないけれど、可愛い僕のタイタイ（妻）は本当に可愛くてならない。もし俺に自由の日が来たら必ずや迎えに来ようと思う》

中国で女性と親密になった記載がある一方、戦場では、

《敵前にて小銃、MG（機関銃）弾、榴弾の乱射を受け、皆々恐ろしさに体を伏せ、恐怖にふる（震）う》

《見る見るうちに戦友は倒れていく。あぁ、なんたる悲惨なることぞ》

こうした体験が敵兵士への憎しみを掻き立てていく。

「見事な首斬り。悲惨を忘れて美感さえ覚える」

《敗残兵らしいのを一名捕えて、これを衛生隊の少尉が斬った。見事な首斬り。雪の上に血の飛沫が何とも形容しがたく、悲惨を忘れて美感さえ覚える》

人を殺すことに神経が麻痺していく一方、罪なき人々を殺す罪深さも描写される。

《中隊長の命により、女も子供も片端から突き殺す。残酷の極みなり。一度に五十人、六十人。可愛い娘、無邪気な子供。泣き叫び、手を合わせる。あぁ、戦争は嫌だ》

そう日記に書いた兵士は戦後、自らの従軍体験を手記にまとめた。しかしそこには日記にある殺戮の記載はない。逆に、日記にはない地元の人との触れ合いが紹介されている。

《親子三人で水車を踏んで、水田にクリークの水を灌漑している。私が思わず、你辛苦辛苦(ニー・シンク・シンク＝あなた方お疲れ様）と声をかければ、オオ、先生、辛苦辛苦、と片手を上げて応え、足は休みなく、一生懸命水車を踏みつづけている》

戦地で即座に書き留めた日記と、戦後に記憶をたどって書き起こした従軍記では、内容に偏りが生じることが浮き彫りになる。

慰安婦通いを「朝鮮征伐」「支那征伐」

悪名高い「徴発」（現地住民から食料などを奪うこと）や「慰安婦」についての記述も見られる。朝鮮半島や中国出身の慰安婦のもとに通うことを「朝鮮征伐」「支那征伐」と呼んでいる。当時の兵士たちの感覚が表れている。

やがて戦闘は中華民国の首都・南京の攻防戦へと移る。陥落後、住民らの虐殺事件が起きたことで知られる。南京戦に参加し、日記を残した元兵士の息子が戦後、父親に問い質したことを証言している。

「あんたも南京虐殺やったんだろうと言うと、親父は、いや、俺はやっとらんと否定するわけですね」

息子はさらに「あなたが参加した戦争は侵略戦争だったんでは？」と問う。父親が最終的に漏らした答えには、自分たちの行為を侵略とは認めたくない心情が表れている。本作の原義和監督は、このように遺族へのインタビューを重ねることで、日記に書かれていない“行間”を埋めようと試みている。

沖縄の言葉を話せばスパイと見なし処分する

こうした日中戦争のありようは、大戦末期の沖縄戦へつながっていく。この問題意識は、沖縄を拠点にドキュメンタリーを制作している原監督ならではだろう。それを象徴的に表すのが、南京戦に参加した歩兵第36旅団の牛島満旅団長だ。攻撃を前に、鹿児島と宮崎の出身者から成る兵士たちを鼓舞した。

「古来、勇武をもって誇る薩（薩摩）、隅（大隅）、日（日向）、三州健児の威気を示すはまさにこの時にあり。勇戦奮闘、南京城を頭に、日章旗を翻すべし。チェスト行け！」

それから8年後の沖縄戦。牛島は沖縄に配備された第32軍の司令官として、沖縄住民に多大な犠牲を出す作戦を取ったと批判される。映画は、「軍人軍属を問わず沖縄の言葉を話せばスパイとみなし処分する」と命じたことが住民の殺害を招いたと指摘する。

もう一人、沖縄と日中戦争をつなぐ人物が紹介される。金城信隆。沖縄出身で、日中戦争さなかの1940年に旧制中学を卒業し、上海にあった「東亜同文書院」に進学する。日本と中国が連携し、ともに発展しようと理想を掲げた名門学校で、中国語を徹底的に学んだという。彼も日記を残している。

《どうか、勉強する。もりもり自分の世界を開拓していく金城信隆になってくれ》

名もなき兵士たちの言葉を歴史に刻む

しかし日中戦争は泥沼化し、迎えた1941年12月8日。

《対米英宣戦布告。来たるべきものは遂に来た》（12月8日）

《僕は沖縄が空襲されはせんかと案じている》（12月9日）

故郷の家族を案じながらも、やがて学徒出陣へ。戦地へ赴くことを悩みながらも、陸軍の情報部門に配属され優秀な情報を上げたという。しかし大戦末期の1945年5月、中国での戦闘で戦死する。

《犬死にはしたくない。生きられるだけ生きて、俺の、（東亜同文）書院に来た日本人としての、従って俺個人としての仕事をやれるだけやって、諦観して死にたい》

日記の朗読が心に響く。戦地で綴られた文字も静かな迫力がある。映画の締めくくりに紹介される金城の悪夢は、戦争に翻弄された運命を象徴するようだ。

《夢だ。夢だ。俺はほんとによくうなされる》

名もなき兵士たちの陣中日記を「社会の記憶」として歴史に刻む作品だ。戦後80年の今、戦争の実相を伝える貴重な「財産」として噛みしめたい。

『豹変と沈黙 日記でたどる沖縄戦への道』

監督：原義和／出演：橘内良平、宮城さつき、西尾瞬三／2025年／日本／104分／©Yoshikazu Hara2025／上映予定：Denkikan（熊本・公開中）、第七藝術劇場（大阪・10/17まで）、シアターセブン（大阪・10/18〜）、シネマ・ジャック＆ベティ（神奈川・11/15〜）、深谷シネマ（埼玉・11/16〜）、ナゴヤキネマ・ノイ（愛知・11/29〜）、桜坂劇場（沖縄・12/6〜）など。

（相澤 冬樹／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）