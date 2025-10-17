¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¡ÈÀ¤µª¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¡ÖÊè¾ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤Ä¤â¤ê¤Î¡ÈÈëÏÃ¡É¤Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®ÂçÇú¾Ð
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È°¦¼ÖÊ×Îò¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÝÇ½À¸³è55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾®Ìø¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¾®Ìø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ø¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¼ÒÄ¹¤ØÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¼ÒÄ¹¤«¤éÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤È¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Ï¡¢Êì¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊ¡²¬»þÂå¤«¤é¤ª·Î¸Å¤´¤È¤ò8¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤¬²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡Ä¡×¡£Êì¤ÎÇ°´ê¤â³ð¤¨¤Æ¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Êì»Ò¤Îµã¤±¤ë°ïÏÃ¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¡¢Å·ÃÏ¿¿Íý¡¢Æîº»¿¥¤È¤Î¿·»°¿ÍÌ¼¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢MC¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¤¬¡ÖÆÍÁ³¤Ö¤Ã¤³¤â¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢À¤µª¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿·ëº§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤â¡£Ï¢Æü¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤â¶¯¤¯¡¢º£¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¦¥½¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÊè¾ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤Ä¤â¤ê¤ÎÏÃ¤ò°ìÉô¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤âÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤Î¶¯¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¾®Ìø¡£Ç¯´Ö¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤Î2000»î¹ç¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤¬´ÑÀï¥á¥â¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¤â¤ÎÀ¨¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾®Ìø¤Î¿ÍÀ¸·±¤È¤Ï¡£
