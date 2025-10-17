きょうは各地で天気が回復し、東京は25℃の夏日に、西日本は30℃以上の真夏日になる所もありそうです。

【写真を見る】【きょう17日天気】全国的に晴れて東京25℃の夏日 西日本は30℃超の真夏日に 週末から来週は一気に秋が深まり北海道は雪の所も

朝は北日本や山沿いの一部で雨が残りますが、日中は全国的に日差しが届くでしょう。

夕方以降は宮崎や鹿児島の大隅地方の狭い範囲で通り雨がありそうです。北海道の道北も夜遅くはにわか雨があるでしょう。

【 きょうの各地の予想最高気温 】

札幌：16℃ 釧路：16℃

青森：20℃ 盛岡：22℃

仙台：22℃ 新潟：24℃

長野：25℃ 金沢：26℃

名古屋：28℃ 東京：25℃

大阪：29℃ 岡山：28℃

広島：29℃ 松江：26℃

高知：31℃ 福岡：30℃

鹿児島：31℃ 那覇：32℃

あすは天気が下り坂で、日本海側は午前中から雨が降りだす見込みです。太平洋側でははじめ日差しの出る所もありますが、午後は雨の範囲が広がりそうです。

この雨のあとは上空に寒気が流れ込み、北海道は日曜日の午後から内陸や山沿いで雪の降る所もあるでしょう。峠道では雪が積もる可能性があるため、車の運転などはお気をつけ下さい。

暑さが続いている西日本も来週はようやく涼しくなり、秋を感じられそうです。