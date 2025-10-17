私たちの一日には、多くの「隙間時間」が潜んでいる。グロービス経営大学院講師の本山裕輔さんは「この積み重ねが人生そのものを変えかねない力を持っている。時間をうまく使えないのはその人が怠惰なせいではなく、私たちの脳のある特性が影響している」という――。

※本稿は、本山裕輔『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

■人間の脳は「隙間時間」の活用が苦手

「隙間時間を有効活用しましょう」

よく耳にするアドバイスですが、『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』の「はじめに」でも触れたように実はこれは非常に困難なことなのです。

なぜなら、人間の脳は根本的に隙間時間を有効活用できるように設計されていないからです。

その理由は、主に以下の4つに集約されます。

1 「スイッチングコスト」がかかるから

2 「予期的不安」で頭がいっぱいになるから

3 「時間のブロッキング」に失敗するから

4 選択肢が多すぎるから

まずはそれぞれについて、詳しく見ていきましょう。

「スイッチングコスト」とは、1つの作業から別の作業に切り替える際に、脳がスムーズに移行できずに生じる無駄な負荷のことです。

わかりやすくいえば、「頭の切り替えにかかる手数料」と考えてください。

「はじめに」で触れた、会議直後の20分間で資料作成に取り組もうとしても、PCの画面をぼんやり眺めるだけになってしまう現象も、まさにこのスイッチングコストが原因です。

会議で議論された内容がまだ頭の中で反芻(はんすう)されており、すぐに別のタスクに意識を切り替えることができないのです。

■実験で明らかになった脳の特性

認知科学の分野では、私たちの脳があるタスクから別のタスクに意識を移す際に必ず一定の時間とエネルギーを消費してしまうことが知られています。

この現象を明確に示した有名な実験があります。

1995年に心理学者のロジャースとモンセルが行った研究です（※1）。

※1 Rogers, R. D., ＆ Monsell, S.（1995）Costs of a predictable switch between simple cognitive tasks.

実験の内容はシンプルでした。参加者はコンピューター画面を見ながら、2つの簡単な課題を行います。

・課題1 数字判断──「数字が偶数か奇数か」を答える

・課題2 文字判断──「文字が母音か子音か」を答える

例えば画面に「G7」という文字と数字のペアが表示された場合、数字判断の課題では「7」が奇数であることを、文字判断の課題では「G」が子音であることを答えるのです。

実験は2つの状況で行われました。

・状況A 同じ課題を連続して実行（数字だけ、または文字だけを継続）

・状況B 数字課題と文字課題を交互に切り替えて実行

■作業の切り替えにはコストがかかる

結果は驚くべきものでした。状況Bの課題が切り替わる場面では、同じ課題を連続して行う状況Aと比べて、明らかに反応時間が遅くなり、エラー率も上昇したのです。

さらに興味深いのは、参加者は「次にどの課題が来るか」を事前に知らされており、心の準備をする時間も十分に与えられていたにもかかわらず、タスクの切り替え時には必ず反応の遅れが生じたことです。

この実験が明らかにした事実は重要です。

人間の脳はタスクを切り替える際に、必ず一定の負担（コスト）が発生するということです。どんなに簡単な作業であっても、どれほど準備が整っていても、「切り替える」という行為そのものが私たちの脳に負荷をかけるのです。

つまり、私たちが隙間時間をうまく活用できないのは、決して怠惰だからではありません。むしろ、脳が本来持っている特性によるものなのです。

突然30分の隙間時間ができたから、「よし、集中して本を読もう」と思い立っても、思うようにはいかないのが現実です。前の作業から新しい作業への切り替えには、見えないコストがかかっているからです。

この事実を理解することで、隙間時間に対する過度な期待を手放し、より現実的で効果的な時間活用法を見つけることができるでしょう。

■「落ち着かない」を生む心の罠

ある日、Xで多くの人の共感を呼んでいる投稿がありました。

投稿を要約すると、次の通りです。

「夜に予定がある」と思うと、その予定までの時間がすべて予定の前の「準備」に思えてしまい、他のことが手につかなくなる。それは、「夜8時の宅配便の再配達」でも起きてしまい、生活がままならない。

この投稿には1000万件を超える表示がつき、多くの人が「まさにそれ！」といった共感の返信をしていました。

では、なぜ「夜8時の宅配便再配達」程度のことでも、ずっと気になってしまい、他のことに集中できなくなってしまうのでしょうか。

その原因の1つは、心理学でいう「予期的不安」という現象です。

予期的不安とは、まだ起きていない未来の出来事について考えることで生じる不安のことです。「もしも○○○○だったらどうしよう」「うまくいかなかったら……」といった思考が頭の中でぐるぐると回り続け、現在に集中することを妨げてしまいます。

■生まれつきの要素や生育過程も影響

この現象について、不安障害研究の権威であるデイヴィッド・H・バーロウ博士は、主に3つの要因が複合的に作用していると説明しています。

1 生まれつきの感受性

私たちには生まれ持った「感じやすさ」に個人差があります。同じ状況に置かれても、不安を強く感じる人もいれば、それほど気にならない人もいるのはこのためです。

これには脳の構造や神経伝達物質の働きが関係しており、遺伝的要素も影響します。家族に心配性の人が多い場合、あなた自身も不安を感じやすい傾向を受け継いでいる可能性があります。

2 育った環境や経験

育った環境や過去の体験も、予期的不安の強さに大きく影響します。

本山裕輔『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』（サンマーク出版）

例えば、幼少期に自分で物事を決める機会が少なかった人は、大人になってからも「自分で適切に判断できるだろうか」という不安を抱きやすくなります。

また、過保護な環境で育った場合、「何か問題が起きたらどうしよう」という思考パターンが身についてしまうこともあります。

3 特定の状況に対する記憶や経験

過去の失敗体験や困難な状況の記憶も、予期的不安を増幅させる要因となります。

例えば、以前にテストで失敗した経験があると、次のテスト前に「また同じように失敗したらどうしよう」と強い不安を感じてしまいます。先ほどのXの宅配便の例でいえば、過去に配達時間に家にいなくて困った経験があると、次回の配達予定についても過度に心配してしまうのです。

■不安を増大させる悪循環

これら3つの要因が重なり合うと、私たちはまだ起きていない未来の出来事についても過剰に心配するようになります。

そして厄介なのは、「心配している＝ちゃんと備えている」という感覚が生まれてしまうことです。

でも実際には、心配するだけで何も準備が進んでいないため、不安だけがどんどん強まってしまいます。

こうして、心配すればするほど不安が膨らんでいく──そんな悪循環に、私たちははまりやすいのです。

本山 裕輔（もとやま・ゆうすけ）

グロービス勤務

1992年生まれ。佐賀県出身。慶應義塾大学商学部卒。グロービス経営大学院MBA修了。2016年に新卒でPwCコンサルティングに入社し、大企業の業務改革や営業・マーケティング強化の支援、システム導入のプロジェクトマネジメントなどに従事。2019年にグロービス入社。グロービス経営大学院にて業務改革やデータマネジメントをはじめとしたDXを主導。音声メディアVoicy「ちょっと差がつくビジネスサプリ」のパーソナリティを務めつつ、オンライン動画サービス「グロービス学び放題」にも出演するなど、コンテンツ制作・発信活動を担う。個人としては、2019年からビジネス書の書評サイト「BIZPERA（ビズペラ）」を運営し月8万PVを達成。また、comveyの立ち上げ支援やUXデザイン、プロダクトマネジメントに携わる。

（グロービス勤務 本山 裕輔）