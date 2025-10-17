¡ÖÂç³Ø3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤»¹â³ØÎò¤Ë¤¤¤¤´ë¶È¤Ï¼è¤é¤ì¤ë¤·¡¢Å¾¿¦¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±½¢³è¤Ê¤ó¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¿·Â´½¢³è¤Ï´èÄ¥¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«
¿·´©¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥¯¥Á¥«¤â¾Íè¤ÎÌ´¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡á¡ÖÏÆÌò¤µ¤ó¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î½¢³èÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¡¢¿©ÉÊÄ¶Âç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤¿¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¼«¸ÊPR¤Ç¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦´ë¶È¤ËÆâÄê¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÎ¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤½¢³èËÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿·Â´½¢³è¤Ï´èÄ¥¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¡¢½¢³è¤Ï´èÄ¥¤ë¤Ù¤
¡ÖÂç³Ø3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤»¹â³ØÎò¤Ë¤¤¤¤´ë¶È¤Ï¼è¤é¤ì¤ë¤·¡¢Å¾¿¦¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤·¡¢½¢³è¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ËÍ¤Ï½¢³è¤³¤½ºÇ¤â¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤¼«¸ÊÅê»ñ¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Î¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖµÕÅ¾¤Îµ¡²ñ¡×
ËÍ¤Ï¥«¥´¥á¤ò¼¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¡¢8Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¡Ö½¢³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¢³è¤ò½ª¤¨¤¿º£¤Ç¤â¡¢½¢³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½¢³è¤¬¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢ÈñÍÑ¤â»þ´Ö¤âÂ¾¤Î¤É¤ó¤ÊÄ©Àï¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£½¢³è¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤È¥¿¥¤¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤Ï¿Æ¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë²È·×¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤¬½Î¤ËÄÌ¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½ÎÂå¤Ï¹â¤¤¤«¤é¤È±óÎ¸¤·¤ÆÄÌ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½Î¤ËÄÌ¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ³Ø3Ç¯´Ö¤Î½ÎÂå¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç100Ëü±ß¡Á300Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹â¹»¤Þ¤Ç½Î¤ËÄÌ¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎÉ¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆâÄê¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
°ìÊý¤Ç¡¢½¢³è¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç³Ø2Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤â2Ç¯¡£Âç³Ø3Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¼è¤êÁÈ¤à´ü´Ö¤Ï1Ç¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢½¢³è½Î¤ËÄÌ¤ï¤º¤È¤â¡¢½¢³èËÜ¤ä¶µÍÜËÜ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤Î½¢³èÀ¸¤Èº¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï½¢³èËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢½¢³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢SPIÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÌäÂê½¸¤ÏÇã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¤ÏÆÉ¤ß´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¿´Íý³Ø¤ÎËÜ¤ä±Ä¶È¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½¢³è¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»È¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±Ä¶È¤ÎËÜ¤Ë¡¢¾¦ÃÌ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¤ªÎé¾õ¤òÁ÷¤í¤¦¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÀÜ¸å¤ËÂ¨Æü¡¢Â®Ã£¤Ç¼ê½ñ¤¤Î¤ªÎé¾õ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¤¤Å¤¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òËÜ¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
10ºýÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢2Ëü±ß¤Û¤É¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂ¾¤Î½¢³èÀ¸¤Èº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ÆÆâÄê¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¤é¡¢°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½ÐÈñ¤ò¸º¤é¤·¡¢½¢³è´ü´Ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¸º¤é¤·¤ÆÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢³ØÎò¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤âÂç¼ê´ë¶È¤ò´Þ¤à22¼Ò¤ËÆâÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÛ½ñ¡ØÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê½¢³èÀ¸¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±ÆÉ¤á¤Ðº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤³¤ÎËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½¢³è¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
本記事は『ありのままの自分で、内定につながる　脇役さんの就活攻略書』に関連する書げ下ろしです