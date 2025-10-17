◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第１日（１６日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

第１ラウンドは、霧と日没による視界不良で２４人がホールアウトできずサスペンデッドとなった。予選会で出場資格を得たプロ６年目の織田信亮（のぶあき、２５）＝セーレン＝が３バーディー、２ボギーの１アンダー６９で回り、２打差の暫定３位につけた。織田信長の末裔（まつえい）ではないというが、真田幸村を尊敬する歴史好き。福井県出身初のツアー優勝へ、好スタートの波に乗る。長野泰雅（２２）＝福岡地行＝が６７で首位に立った。

雨が強まるほどに織田の集中力は増していった。最終１８番。８メートルのバーディーパットがカップに消えた。「ラフも長くてグリーンも硬くて速い。自分でもよくアンダーで回れたなと」。メジャーの難セッティングで１アンダーの好発進。難関の９番（５１３ヤード、パー４）では６メートルのボギーパットをねじ込む粘りを見せ、ダメージを最小限に抑えた。

ツアー最高位は２２年のバイ・ザ・プレーヤーズの８位。今季は日本ツアーの出場資格を得られなかったため、台湾を主戦場にしている。予選会を突破し、３度目の日本オープンに乗り込んだ。今年の優勝者は来年４月のメジャー、マスターズ切符を手にできる。「日本で一番大きな大会。マスターズは喉から手が出るほど出たい試合の一つ」とタイトルへの思いがあふれた。

織田信長の末裔ではないという。「血はつながっていない」と否定も、やはり武将にひかれる性分。真田幸村に心酔する。「義を重んじる性格を尊敬している」と明かし、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」放送後には戸石城、上田城を聖地巡礼した。福井工大の工学部原子力技術応用化を卒業。原子力関連の仕事に就くことも考えたが、プロの道を選んだ。福井県出身者初の日本ツアー優勝へ、心を尽くす。（高木 恵）

◆織田 信亮（おだ・のぶあき）１９９９年１０月２６日、福井県出身。２５歳。福井工大卒。３歳の時にプラスチック製のおもちゃのクラブでゴルフを始める。小学生時に全国大会優勝。大学２年時の１９年にツアー外競技の岐阜オープンで優勝、同年１２月のプロテストに合格した。２１年にツアーデビュー。代々名前に「信」がつき、諸葛亮孔明の「亮」を足して父が名付けた。１７０センチ、８０キロ。