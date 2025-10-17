◆秋華賞追い切り（１６日、栗東トレセン）

牝馬３冠最終戦、第３０回秋華賞・Ｇ１（１９日、京都）の出走馬１８頭が１６日、確定した。きょう１７日に枠順が決まる。

レジェンドを背に折り合いもスムーズにラストまで加速した。エリカエクスプレスは栗東・坂路を５３秒２―１２秒０。しっかりと折り合い、気持ち良さそうに駆け上がった。「思ったより乗りやすかった。もうちょっと引っかかると思ったけどね」と武豊が初コンタクトを好感触で終えた。

「競馬では分からないけどね」と、指摘したように、燃えやすい気性面に課題を抱える。だが、フェアリーＳをレースレコードで制したように、爆発力も魅力だ。「フェアリーＳがめっちゃ強かったし、時計も良かった。持っているポテンシャルは高いと思うし、出せれば楽しみはありますよ」と鞍上。前走の京成杯ＡＨは１１着に大敗も０秒５差と大きくは負けていない。「変わり身があってもいいと思う。エクスプレス（快速）という名前通りの脚力を見せたい」と杉山晴調教師。スピード全開で、ラスト１冠をつかみ取る。（戸田）