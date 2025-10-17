なんと、日本書紀にも記されている…六甲山脈の北側の谷間に広がる、山田錦の栽培地。3500年前に形成された、その貴重な地質の中身

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、酒米の王様と言われる「山田錦」を取り上げます。多くの蔵元から最高のさk米として支持を集める同種。その秘密を探ります。

「山田錦」の人気を示すエピソード

前回の記事で少し触れた酒米の王様、「山田錦」。そのあまりの人気を示すエピソードをご紹介しましょう。

まだ入荷ルートがなかった昭和50年代、福島県会津若松のある酒蔵が現地の農家に何度も足を運んで分けてもらい、地元のよその蔵にも分けあった、そんな話が残っているほどです。

日本酒の技術向上を目指す全国新酒鑑評会でも、山田錦を使用した出品酒が多数を占めるようになってしまいました。そこで平成12年度から10年間、山田錦以外の原料米や、それを用いた日本酒の振興のため、山田錦使用割合によってI部とII部に分けられたほどです。

山田錦のルーツ

山田錦は播州山田錦とも呼ばれ、兵庫県立農事試験場で1923（大正12）年、「山田穂」を母に、「雄町」の血統を継ぐ「短稈渡船（たんかんわたりぶね）」を父として人工交配した品種です。その後も選抜が重ねられ、1936（昭和11）年に「山田錦」と命名されました。

「山田穂」は藩政時代、播州吉川村（現在の三木市吉川町）の村民が伊勢詣の折、伊勢山田付近で目にした丈が高く穂も大きい稲穂を持ち帰って育てたとも伝えられています。稲丈は高いのですが、茎が非常に硬いため倒伏しにくく、心白の発現率は低いものの、米の吸水性や消化性が非常によく、さらに高アミロース低タンパク質米です。

のちに山田錦は多くの新種の親株となって いくので、山田穂は昭和時代以降の大半の酒米の品種の祖先にあたります。山田穂はいまも兵庫県の酒造好適米に指定されています。

「短稈渡船」は、「渡船」という品種のうち丈の短い（短稈）のものです。「渡船」は1895（明治 28 ）年頃に福岡県で栽培されていた「雄町」を滋賀県が取り寄せ、品種名を「渡船」としたもので、「雄町」とほぼ同種とされています。

「渡船」は、20世紀初めにアメリカに渡った移民が種を持ち込んで育て、大切な食糧としました。その後、カリフォルニアで品種改良され、現在のカリフォルニア米の主力品種「カルローズ」が生まれています。

カルローズは中粒種で食味もよく、現在もカリフォルニア州の米生産の80％以上を占め、ついには日本をはじめ各国に輸出されるまでになりました。

倒して倒さず…手間のかかる栽培

山田錦は背丈が約130cmと高いので（一般の酒米は約100cm）倒れやすいうえ、食用米に比べて収穫が遅い晩生のため、台風の被害を受ける確率が高くなります。害虫にも弱く、農家にとっては他品種より栽培しにくいのが実情です。

倒れにくくするためには、植物を大きくさせる窒素成分の供給源となる肥料を抑えたほうがよいことになります。また、酒米は低タンパク質であることが求められます。

タンパク質含有量が高いと、できあがったお酒の雑味も多くなるからです。低タンパク質にするためにも、窒素を制限する必要があります。しかし窒素肥料を減らしすぎると、栄養が足りなくなり、収量や品質に影響が出ます。

山田錦を栽培するためには『倒して倒さず』という言葉があるほど、施肥の量とタイミングを含めた栽培に気を配る必要があります。

高橋俊成氏

こうした理由で、価格も食用米のコシヒカリとほぼ同等になっています。

ちなみに2024年12月では玄米半俵（30kg）当たりで、山田錦（兵庫県産・特上）は1万2000円、コシヒカリ（魚沼産・1等）は約1万円となっています。ひところは1等のコシヒカリより高かったのです が、現在（2025年3月段階）は食料米の高騰で価格はよく似た数字になっています。

六甲の北にある山田錦の里

山田錦は現在40府県（令和6年産）で栽培されていますが、収穫量の約60％が兵庫県産 です。さらに同じ兵庫県でも、栽培には六甲山脈の北側の谷間（標高50〜150m）で、日当たりがよく朝夕の気温較差が大きく、排水のよい粘土質の棚田が最も適しているとされています。

その条件に合うところが特A地区、さらに特A-a、特A-bに格づけされています。 近年、地層的な詳細も明らかになっています。約3500年前に小さな沼や川が密集した網状河川だったエリアに植物化石が堆積し、粘土層と砂礫層が交互に重なってできているそうです。肥料成分の保持力が高く、ミネラル分も豊富な土壌です。

加東市と三木市などが特A地区にあたり、吉川町周辺の田んぼは一面、山田錦です。昔から上質の米が収穫されていて、『日本書紀』にも優良米の産地だと記されています。藩政時代には一般の食用米とも区別して取り引きされていた記録があります。

また蔵元が農家と栽培契約する例はいまでこそ珍しくありませんが、特A地区ではすでに明治20年代に実現していました。播州地方の農家有志が計画的に栽培した酒米を、上質で安定した量の酒米を確保しようとした灘五郷*をはじめとした特定の蔵元が全量引き取る村米制度が始まりです。これは1874（明治7）年の地租改正で農家が納める税金が米からお金に替わったことが契機になっています。

酒米ついては、低タンパク質で吟醸酒向きであったにもかかわらず、収量の少なさから戦後の食糧増産優先の流れの中で栽培されなくなった「祝」や、食用米として人気の「ササニシキ」「コシヒカリ」「つや姫」などの子孫を残して栽培されなくなってしまった「亀の尾」などの酒米を復活させて酒造りに生かした例や、また新たな酒米の開発も進んでいます。それらについては、『最新 日本酒の科学』にて取り上げておりますので、是非ご一読ください。

＊

この米をどう加工していくのでしょうか。続きまして、酒造りならではの「精米」について、お送りします。

