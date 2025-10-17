高市首相誕生の可能性が高まっています。

自民党と日本維新の会が16日に連立協議を行うなど、その距離を急速に縮めています。維新が提示した連立の条件に、自民党はどう応えるのでしょうか。

■高市総裁、参政党やNHK党にも…

16日午後、ほがらかな表情で部屋から出てきた自民党の高市総裁。中で会っていたのは…。

参政党 神谷代表

「首相指名についての協力要請ということがありました」

参政党の神谷代表です。

参政党 神谷代表

「半分ぐらいは（政策が）重なるところが高市総裁とはある。高市さんが総理大臣になられるということであれば、日本は少しいい方向に向くのかなという期待はある」

自民党はほかにも、NHKから国民を守る党などにも協力を呼びかけています。

■維新側、連立協力の条件を提示 連携の形は…？

こうした中、いま自民党に急接近している党があります。

笑みを浮かべる高市総裁の前に座っていたのは、日本維新の会の藤田共同代表。

日本維新の会 藤田共同代表

「ちゃんと寝られてますか？」

自民党 高市総裁

「いろんなこと同時に…なかなか…」

行われたのは、“連立を視野に入れた協議”です。

自民党 小林政調会長

「きょうは維新の皆さんから、政策の合意に向けた提案が示されました」

維新側が協力の条件として提示したのは、12の政策項目。

社会保険料の引き下げを含む社会保障改革や副首都構想に加え、政治改革では企業・団体献金の廃止、議員定数の削減などが盛り込まれていました。

この条件を自民側がどこまで受け入れるかで、閣僚を出して連立を組むか、閣外協力になるかなど、連携の形が変わっていきます。

■17日に再び協議 連立政権誕生なるか？

日本維新の会 吉村代表のYouTubeより（今年3月公開）

「企業・団体から多額の金を受けるっちゅうことは、そこに配慮する政治をするってことやん」

以前から、企業・団体献金の廃止を訴えてきた維新。

──企業・団体献金廃止を自民党がのまない場合、連立は成立する？

日本維新の会 藤田共同代表

「違うところがいくつか出てくるのは当然で、それをいかにすりあわせながらやっていくかが、きも。どうしても譲れないところについては、譲れなくて破談になる可能性もある」

17日に再び協議をする予定の両党。連立政権誕生となるのでしょうか？

■維新、野党3党での幹事長会談も

一方で維新は、16日に立憲民主党、国民民主党との幹事長会談も行っていました。冒頭の撮影中、会話をはずませる立憲の安住幹事長と国民民主の榛葉幹事長。

立憲民主党 安住幹事長

「58歳でしょ？」

国民民主党 榛葉幹事長

「蓮舫さんと同じ（生まれ年）ですよ」

立憲・安住幹事長

「よかったじゃ〜ん」

国民民主党 榛葉幹事長

「光栄です」

この会談で、主なテーマとなったのは…。

立憲民主党 安住幹事長

「維新の皆さん、自民党との関係で大きく動いたので（維新の）中司幹事長から説明をしていただきました」

“政権交代”につながる、野党3党での協議も進めていた維新。

安住幹事長

「（維新の）きょうと明日の状況を見て、この3党での政権協議、再開するかどうか決めましょうと」

自民と維新の連立か？ 野党結束による“政権交代”か？

■玉木代表、維新の動きに恨み節

野党が結束すれば、首相の座につく可能性があった国民民主の玉木代表は、維新の動きに恨み節も…。

玉木代表のYouTubeより

「二枚舌みたいな感じで扱われて残念だなと。自民党とやるんだったら最初から言ってよ」

これに、維新の吉村代表は…。

日本維新の会 吉村代表

「ちょっとよく分からないですけども、他党を批判するよりは自党の政策をどうやって実現するのか、そこに注力されたほうがいいのではないかなと思う」

◇

協力の条件として、維新側から自民側に提示された、12の政策項目。2党の足並みは、そろうのでしょうか。

16日夜、藤田共同代表は…。

日本維新の会 藤田共同代表

「行くも地獄、下がるも地獄かもしれません。でも皆さん、僕たちの意気込み見ていてください」

（10月16日放送『news zero』より）