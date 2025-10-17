残り5試合となったサッカーJ1リーグ。優勝争いは佳境を迎えようとしています。

首位を走るのは、2位以下に勝ち点5差をつけ勝ち点65の鹿島アントラーズ。残り5試合で勝ち点11を積み上げることができれば、9季ぶりの優勝が決定。チームは7月20日以来10試合負けなしです。その優勝を大きく左右するであろう試合は、第34節ヴィッセル神戸、第35節京都サンガF.C.との敵地での2連戦。連勝を飾れば優勝に大きく前進、一方連敗すれば一気に首位の座を明け渡す可能性がある重要な連戦となります。また熾烈な残留争いをする横浜F･マリノス、横浜FCとの対戦も残しています。

勝ち点60で並ぶ2位京都、3位柏レイソル、4位神戸のチームは、首位鹿島との勝ち点差を考えると、毎節勝利を飾りプレッシャーをかけなければいけない状況。まず京都と神戸は、鹿島との直接対決で是が非でも勝利を収めたいところ。京都は鹿島同様、最後までJ1残留争いが予想される横浜FＭ、横浜FCとの2連戦を控えています。柏は上位5チームとの直接対決はなし。上位陣が潰し合う中、確実に勝利を収めることができれば優勝が見えてきます。

勝ち点58の5位サンフレッチェ広島は、上位4チームを抜くには5連勝がほぼ必須。その中で、天皇杯、ルヴァンカップ、ACLEと4つのコンペティションを唯一抱えているため、日程面で最も厳しくなっています。