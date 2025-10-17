大阪･関西万博オーストラリアパビリオンの10月12･13日のイベントをレポ♡”ココ”も登場

2025年10月13日(月)に閉幕した大阪･関西万博。オーストラリアパビリオンでは、2025年10月12日(日)～13日(月)に閉幕イベント ｢Chasing the Sun - Celebrating the Aussie way｣を開催しました。ソーセージシズルの試食会や迫力のあるサーカスパフォーマンスなど、イベントの模様を紹介していきます。

オーストラリアパビリオンのイベント

オーストラリアパビリオンでは、2025年10月12日(日)～13日(月)に閉幕イベント「Chasing the Sun - Celebrating the Aussie way」を開催しました。

ソーセージシズルの試食イベント

10月12日(日)には、ソーセージシズルの試食イベントが開催されました。来場者にはオーストラリアを代表する食べ物｢ソーセージシズル｣が振る舞われました。ソーセージがとてもおいしく、訪れた人は自然と笑顔になり、味わっていました。

ドリンクの配布もあり、まるでオーストラリアにいるような気分になりました。

レモンマートルティーをプレゼント

レモンマートルティーの無料配布もありました。レモンマートルは、オーストラリア地域に自生するハーブで、先住民の人々が古くから親しみ、お茶や調味料にしたりと幅広く愛用されているそうです。大阪・関西万博が閉幕しても、しばらくはおうちでオーストラリア気分を味わえますね。

コアラのココと一緒に踊ろう

オーストラリアパビリオンのマスコットキャラクター｢KOKO｣と一緒にKOKO ダンスを踊る楽しいイベントが開催されました。

オーストラリアパビリオンのスタッフや観客全員が一体となって踊るKOKOダンスは大盛り上がりでした。

KOKOと楽しむ体験型ゲーム

体験型ゲームでは、オーストラリアパビリオンのマスコットキャラクター｢KOKO｣とじゃんけんをするゲームが開催されました。じゃんけんに勝つとすてきな景品がもらえるお客さん参加型のゲームは、子どもから大人までワクワクした気持ちになるイベントでした。

KOKOちゃんはチョキが出せないので、イラストでチョキを出す姿がとてもかわいらしかったです。

｢ルビー｣と｢ココ｣も登場

オーストラリアパビリオン政府代表のナンシー･ゴードン氏の御挨拶がありました。300万人の来場者、すべてのゲスト、パートナー、そしてパビリオンスタッフに対する感謝のスピーチに会場内は温かい拍手が鳴りひびきました。

最後には、オーストラリアパビリオンのマスコットキャラクター｢ココ｣と｢ルビー｣もステージ上に登場しました。｢ココ｣と｢ルビー｣が一緒に登場することは今までなかったそうなので、貴重な姿を見ることができて、会場は歓喜に包まれました。

GOMサーカス

10月12日(日)～13日(月)には、世界的に高い評価を得ている｢GOMサーカス(Gravity and Other Myths)｣がパフォーマンスを披露しました。

道具を使わずに披露された身体パフォーマンスは、圧巻の迫力でした。

いかがでしたか。

オーストラリアの食やすばらしいパフォーマンスを楽しむことができ、来場者の笑顔があふれたオーストラリアパビリオン。楽しい時間をありがとう♡

取材協力/オーストラリアパビリオン