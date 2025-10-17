メイプル超合金カズレーザー（41）が17日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。「うますぎて腹が立つメニュー」を実名告白した。

この日、カズレーザーは松陰寺とともに「好きなチェーン飲食店」をテーマにトーク。「デニーズ」「くら寿司」「かつや」「松のや」「なか卯」「鎌倉パスタ」「ペッパーランチ」「ステーキ宮」「日高屋」「バーミヤン」「てんや」などと次々店の名をあげ、それぞれのメニューについて「うまい」などと評していった。

そしてカズレーザーは「まじでカネかかんないっすね、東京って。そりゃ外国人来るわ。こんなうまいもん、この値段でずっと食える」などと話した。

そうした会話の中でカズレーザーは、東京・中野坂上にあるイタリア料理店の実名をあげた。「そこ、超うまいんですよ。めっちゃうまいんですよ。超うまいんだよな〜。一番好きなイタリアン。パスタもうまいですし、ソフトシェルクラブ…小っちゃいカニの素揚げみたいなやつ。クッソうまいです、腹立つくらいうまい。食べて“うまいじゃーん、何だよー、また来たくなるわー”って」と“腹立つほどうまい”イタリア料理店を紹介していた。

動画ではほかにも多数の飲食店やメニューについて、2人がトークに花を咲かせている。