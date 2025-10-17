屈託の無い笑顔の人と初めて2人で花火を見に行った。母に浴衣を着せてもらって。三隈川に程近い一角に細やかな飲食店を開店する事を控えていた夜だった。打ち上ってパッと消える花火に一抹の不安を覚えた。それはこれから始まる忙しい日々への序章でもあった。

結婚、出産、子育て、そして祇園祭。町内に心を配りながら、2人して生業を懸命に務めた。

連れ合いは川遊びの達人でもあり、特に驚かされたのは素潜りで鮎（あゆ）を捕まえて来る事だった。魚籠（びく）に収まりきれない鮎は着ていたウエットスーツに押し込んで、ファスナーを下げると大量の鮎がなだれ落ちて来る。子供の様にはしゃぎ笑う人だった。

そんな彼が病を得た。この人を支えようと私は心に決めた。

天気の良い日は2人で散歩に出かけた。車椅子の彼と私を川風と穏やかな時が包んだ。

俺が死んだら花火を上げろと元気な頃から冗談の様に言っていた彼。死んだら見られないよねと、生前に観光祭の打ち上げ花火のスポンサーになることにした。誇らしげに天を見る彼の瞳には、これまでの人生が映っていたのかも知れない。

そして2年後、約束通り今度は追悼の花火を上げた。空の上から見てくださいと。雨と涙でにじんではいたけれど、私の目には焼き付いて離れない。

遺影の背景には花火を選んだ。その前で彼は笑っている。

来し方も刹那（せつな）と思ふ花火かな

（文・杉野郁子、写真・日隈諒）

※三隈川を愛する人たちによるフォトエッセーです。題字は後藤美和さん。