花と緑のあるまちづくりを推進する熊本市は、福岡市の「一人一花運動」を通じた連携で一致し、大西一史市長と高島宗一郎福岡市長が15日、熊本城・桜の馬場城彩苑で共同発表した。

熊本市は運動の一環として、11月から登録済みの市内23店舗（15社）で花苗や園芸用品を5％引きで購入できる制度を始める。対象となるのは、運動への参加証明書を受けた団体や市民。市は、花や緑を育てた庭を開放する「オープンガーデン」を実践する施設や個人▽通りに面した敷地で花壇やプランターを育てる「パートナー花壇」の登録者▽緑に関する知識・技術を学ぶ養成講座を修了した「緑のマイスター」に証明書を交付する。

両市の連携は運動のノウハウ共有や、11月に熊本市中心部などで開かれる「くまもと花博」などのイベントの相互PRで協力する。

発表式ではロゴマークをお披露目。大西市長は「一つの花をきっかけに市民の対話、つながりが生まれる。そんな魅力ある運動が広がってほしい」とあいさつ。高島市長は、運動が福岡県全体、被災地の能登半島にも拡大していることを紹介。「熊本でも発展して、花いっぱいになるのを楽しみにしている」とエールを送った。 （藤崎真二）