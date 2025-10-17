8月の記録的な大雨の災害対応について検証しようと、熊本市は有識者による二つの第三者検証委員会を10月1日付で設置し、それぞれの第1回会合（非公開）を16日に開いた。一つは、河川の水位上昇への警戒を呼びかけるサイレンの遅れ、もう一つは雨水を河川に送る排水機場などの停止がテーマ。いずれも被害拡大につながったのではないか、との指摘が出ており、災害警戒本部の体制と活動、施設の停止要因や再発防止について検証する。

市によるとサイレンの遅れは8月10日深夜〜11日未明、坪井川と井芹川の3カ所で起きた。氾濫危険水位など一定の基準に達した段階で鳴らすべきだったが、実際は最大3時間20分遅れの11日午前2時だった。

操作を担当する災害警戒本部が、避難情報の発信や避難所の開設準備などに追われ、遅れたという。大西一史市長は記者会見で「人為的ミスで申し訳ない」と陳謝していた。

検証委（会長＝澤田道夫熊本県立大教授）では、対応マニュアルやサイレンを鳴らす基準などに不明確さがあり、読み方によって職員間に認識の違いが生じた問題点や住民も巻き込んだ訓練の必要性などが指摘された。今月下旬に開く次回会合で課題を踏まえた対策について論議し、11月中に対策案をまとめ答申する。

一方、山ノ下排水機場（西区花園1丁目）は周辺の増水によって安全装置が作動し、8月11日午前2時23分から同7時49分まで約5時間半停止した。

汚水と雨水を浄化センターに送水する坪井ポンプ場（中央区坪井5丁目）は電気設備が水没して故障。11日午前2時ごろから午後4時半ごろまでの約14時間半停止した。大西市長は「長時間止まったことで1万500立方メートルの雨水が送水できなかったと推定している。（周辺の被害拡大に）影響がなかったとは言えない」と話していた。

検証委（会長＝張浩熊本大大学院教授）では、事務局から停止要因や浸水範囲などが示され、今月下旬にある次回会合で、原因の特定や再発防止の対策案について論議する。11月初旬には中間答申を、来年3月に最終答申を出す方針。 （藤崎真二）