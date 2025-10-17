明治から昭和にかけて電力業民営化を主導し、日本の経済成長の礎を築いた松永安左エ門の生誕150周年記念展が、出身地である長崎県壱岐市の市立一支国（いきこく）博物館で開かれている。郷里を思って書いた「玄涛白雲」の書のほか、松永が収集した宮本武蔵や千利休、一休宗純による書画、茶器など40点が並ぶ。31日まで。

松永は1875年、同市石田町生まれ。慶応義塾で福沢諭吉に師事し、石炭商などを経て電力会社を創業した。合併を繰り返し、九州や近畿などを対象エリアとした大手電力会社に成長させた。戦時中にいったん国家管理された全国の電力事業を、戦後は九つの民間会社で請け負うよう推進した。九州電力（福岡市）や西日本鉄道（同）の前身となる会社を手がけたことでも知られる。

会場には、松永が93歳で書いた「不老」の書や、科学の発展とともに人間性を磨く必要性を説いた書などを展示。葬儀や勲章を拒む内容の遺言についてパネルで紹介されている。

企画した市文化スポーツ振興課の河合雄吉主幹は「壱岐が産んだ偉大な実業家。（料金の値上げなどで）『電力の鬼』と呼ばれた彼の厳しい面だけではなく、人間的な魅力や人となりを知ってほしい」と話す。

観覧無料。19日午後2時、河合主幹による「松永翁が遺したもの」と題した講座もある。 （野田範子）