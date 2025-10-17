30年以上続くジャズイベント「させぼJAZZ 2025」が11月1日、アルカスSASEBO（長崎県佐世保市三浦町）で開かれる。同市出身でグラミー賞を3度受賞したパーカッション奏者、小川慶太さんら4組が出演する。

市民有志でつくる実行委員会によると、昨年は演奏のみの「インストゥルメンタル」が中心だったが、今年はより親しみを覚えてもらおうと、歌のパートを増やす構成にした。ボーカリストを加えた小川さん率いるトリオ、ジャズシンガー梶原まり子さんが参加するクインテットが出演する。

テーマは「親子でジャズを！」。オープニング演奏は昨年に続き、市内の小中高生でつくる「ジュニアアンサンブル」が担う。実行委員長の納所佳民さん（61）は「県内外から多くの人に来てほしい」。

イベントは1991年に始まり32回目。例年は8月に実施するが、今年は県内で開催中の「第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭」（ながさきピース文化祭）に合わせた。

開演は午後1時、終演は同8時。チケットは前売り大人5千円、高校生以下1千円。当日券は各500円増。実行委（FMさせぼ内）＝0956（37）0001。 （古川泰裕）