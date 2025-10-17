高温や病害虫に強い佐賀県産米の新品種「ひなたまる」が、一般栽培で初めての収穫シーズンを迎えた。白石町の生産者は「大粒でさっぱりした味のおいしいコメに仕上がったのではないか」とPR。10月下旬ごろには、県内を中心としたスーパーなどの店頭に並ぶという。

ひなたまるは、県農業試験研究センターが約12年かけて開発。県によると、一般栽培が始まった今年は、県内の計約1550ヘクタールで作付けされた。今後、夏の高温などによる収量や品質の低下が課題だった「ヒノヒカリ」「たんぼの夢」の2品種に代わることが期待されているという。

7日に収穫を始めた白石町の川崎晴喜さん（62）は、約2ヘクタールで栽培。猛暑が続いた今夏も乗り越え「品質良くできているので、楽しみに待っていてほしい」と笑顔で話した。米価高騰を背景に政府備蓄米が放出されるなど、コメ政策にかつてない注目が集まったが、例年通り「安心して食べられるおいしいお米を届けたい一心だった」と語った。

JAさがの担当者は、ひなたまるの価格について「他の品種より高くなることはなさそうだ」と話している。 （田中早紀）