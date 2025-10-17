「江戸時代、佐賀藩はここに将軍家への献上品などを作る窯を開きました。焼き物の産地は『山』と呼ばれ、大川内にあったので『大川内山』になりました」

15日午後、伊万里市の大川内山地区。同市観光ボランティアガイドの会の高森美和子さん（63）が、ツアーバスを降りてきた団体客への説明を始めた。

関西からの一行で、滞在予定は約60分。案内にあてられる時間は半分程度しかなく、鍋島焼の歴史や特徴に触れられるコースを吟味して案内し、手際よく解説を続けた。

ガイドの会は2006年に発足した。事務局は同市中心部の市陶器商家資料館にあり、市内在住の60〜90歳代の男女26人が所属する。昨年度は89団体、計約1465人を案内した。

市内の小学校などで教師を務めていた高森さんは3年前、退職を機に入会した。「地域の産業や歴史に関心があった」こともきっかけだ。「地元なので家には子どもの頃から当たり前のように大川内山の器があったが、活動を通じ、350年守られてきた伝統や地域の魅力を再発見できた」と振り返る。

料金は観光客1〜5人の場合で1500円などと格安。高森さんは多い月は3〜4回、ガイドを務める。

「鍋島焼は他の産地に比べて高いと言われるが、質がいいから飽きがこないし、実際に私たちは20年、30年と使い続けている。案内時間は短くても、本物が持つ価値を伝える努力を続けたい」と思いを込める。

案内後に告げられる「いいところですね」「来てよかった」という感謝の言葉が「最大の喜び」と語る高森さん。鍋島焼を郷土の財産として守り、伝えていくため、地元ガイドたちも汗を流し、支えている。

ガイドの会の案内は、古伊万里の積み出し港として栄えた伊万里津の歴史に触れる「街なか観光」のコースもある。事前予約が必要。同会＝0955（22）7934。

（糸山信）