サイバー攻撃の脅威が身近な商品の流通にまで及んでいる。企業活動に深刻な被害をもたらす問題だ。九州の企業も備えを強化したい。

アサヒグループホールディングスでサイバー攻撃によるシステム障害が発生し、ビールや飲料の受注や出荷ができなくなった。

手作業で操業を再開したものの、出荷できる商品は限られる。発生から半月が経過してもなお、全面復旧の見通しは立っていない。

影響は他社にも広がっている。アサヒビールの代わりに注文が急増したビール大手3社は、安定供給のために商品の出荷調整や新商品の発売延期を余儀なくされた。

犯行声明を出したのは世界でサイバー攻撃を仕掛ける海外のハッカー集団である。アサヒは個人情報が流出した可能性があると明らかにした。

アサヒが受けた攻撃には、ランサムウエアと呼ばれるコンピューターウイルスが使われた。社内データを暗号化して使えない状態にし、復元と引き換えに金銭を要求する。要求に応じないと闇サイトなどでデータを公開し、二重に恐喝する手口が知られる。

警察庁によると、昨年のランサムウエアによる被害報告は222件で、前年より13％増えた。

出版大手KADOKAWAは攻撃を受けて動画配信サイト「ニコニコ動画」のサービスを停止した。ショッピングセンター「ゆめタウン」を運営するイズミは商品の仕入れを一部停止した。

デジタル化の進展で企業活動に必要な機器やシステムがネットワークでつながり、サイバー攻撃を受ける危険性は増している。

子会社や取引先にウイルスが侵入し、被害が広がることもあるようだ。企業の規模や業種にかかわらず、防御策を怠ってはならない。セキュリティーソフトの更新や不審な通信の遮断は不可欠だ。

攻撃を受けた際の対応策も整えておきたい。定期的にデータのバックアップを異なるネットワークに保存し、復元しやすくしておくのは有効とされる。不正なアクセスを早期に検知し、警察やセキュリティー関連の相談窓口に通報することも肝要だ。

政府の国家サイバー統括室や警察庁は、ランサムウエアの予防策と被害軽減策をウェブサイトで公開している。日頃から小まめに情報を確認しておくべきだ。

それでも個々の企業の取り組みには限界がある。政府はサイバー攻撃の被害例を分析し、最新の対策と支援策を講じてほしい。

政府は平時から通信情報を監視して攻撃を防ぐ「能動的サイバー防御」を2027年に全面導入する方針だ。個人情報が侵害される恐れは払拭されていない。民間との協力体制にも懸念材料がある。

こうした課題に対処し、官民でサイバーセキュリティーを底上げしたい。