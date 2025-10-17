シリーズ連勝のド軍ロバーツ監督「与えられた手札を最大限に生かす。それが監督の仕事だ」



ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が現地15日（日本時間16日）、前日会見に臨んだ。

シリーズ2勝0敗でリードしながらも、「まだ何も成し遂げていない」と語る指揮官は、チームの集中力維持、大谷翔平選手の状態、そして投手陣の充実ぶりについて言及した。

ロバーツ監督は「チャンピオンシップを勝ち取るという長期的な目標の中で、今この瞬間に集中し続けることが大事」と語り、勝利の中にも慢心を許さない姿勢を強調。

「相手は才能あるブルワーズ。彼らは決して諦めない。我々は自分たちの良い野球を続けるだけだ」と淡々と語った。

先発陣の状態について問われると、「今年は先発投手の健康状態、パフォーマンス、才能のレベルが非常に高い。ブレイク（スネル）もヨシノブ（山本由伸）も素晴らしい状態だ」と自信を見せた。

「与えられた手札を最大限に生かす。それが監督の仕事だ」としながらも、「今年の我々はより柔軟に戦える」と語り、ブルペン主体だった昨年とは異なるチーム構成に手応えを感じているようだ。

敵地での4連勝について問われると、「それは経験の賜物だ。相手の歓声、騒音、流れの変化、すべてを受け入れて戦えるだけの経験値がある。パニックにならず、やるべきことをやり続ける。それがこのチームの強さ」と誇らしげに語った。

ロバーツ監督は会見の最後、「落とし穴はない。我々は準備ができている。自滅はしない」と言い切った。

