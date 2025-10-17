スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「好きなキノコはどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:好きなキノコはどれ？

・「好きなキノコはどれ？」の結果は…


・1位 … シイタケ 40%
・2位 マイタケ 30%
・3位 シメジ 20%
・4位 マッシュルーム 9%

※小数点以下四捨五入

37,644票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

マッシュルームのアヒージョ


【材料】（2人分）

マッシュルーム 8個
  ベーコン 1/2枚
  ニンニク 1片
  ドライパセリ 少々
  アンチョビペースト 少々
オリーブ油 大さじ 6

【作り方】

1、マッシュルームは汚れを拭き取り、石づきを手で引き抜く。



2、ベーコン、ニンニクをみじん切りにし、ドライパセリ、アンチョビペーストと混ぜ合わせる。



3、(1)に(2)を詰めて器に並べ、オリーブ油をかける。



4、200℃に予熱したオーブンで15分焼く。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

(E・レシピ編集部)