好きなキノコはどれ？＜回答数 37,644票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第323回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなキノコはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:好きなキノコはどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
マッシュルームのアヒージョ
【材料】（2人分）
マッシュルーム 8個
ベーコン 1/2枚
ニンニク 1片
ドライパセリ 少々
アンチョビペースト 少々
オリーブ油 大さじ 6
【作り方】
1、マッシュルームは汚れを拭き取り、石づきを手で引き抜く。
2、ベーコン、ニンニクをみじん切りにし、ドライパセリ、アンチョビペーストと混ぜ合わせる。
3、(1)に(2)を詰めて器に並べ、オリーブ油をかける。
4、200℃に予熱したオーブンで15分焼く。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなキノコはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:好きなキノコはどれ？
・「好きなキノコはどれ？」の結果は…
・1位 … シイタケ 40%
・2位 マイタケ 30%
・3位 シメジ 20%
・4位 マッシュルーム 9%
※小数点以下四捨五入
37,644票
・2位 マイタケ 30%
・3位 シメジ 20%
・4位 マッシュルーム 9%
※小数点以下四捨五入
37,644票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
マッシュルームのアヒージョ
【材料】（2人分）
マッシュルーム 8個
ベーコン 1/2枚
ニンニク 1片
ドライパセリ 少々
アンチョビペースト 少々
オリーブ油 大さじ 6
【作り方】
1、マッシュルームは汚れを拭き取り、石づきを手で引き抜く。
2、ベーコン、ニンニクをみじん切りにし、ドライパセリ、アンチョビペーストと混ぜ合わせる。
3、(1)に(2)を詰めて器に並べ、オリーブ油をかける。
4、200℃に予熱したオーブンで15分焼く。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)