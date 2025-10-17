ロバーツ監督 復調の兆しを見せる大谷翔平に「彼は誰よりも勝ちたいと思っている。私はその鋭さが好きだ」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を前に、ドジャースのロバーツ監督が会見に臨み、大谷翔平（31）の状態について語った。

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

指揮官は「ショウヘイは今、良い状態にある」と明言し、シリーズを通しての打撃内容を高く評価した。

ロバーツ監督は、先週の時点で「彼がスランプを抜け出さなければ優勝は難しい」と語っていたが、現在のパフォーマンスを見て「彼の貢献は打率だけで測れるものではない。ラインナップに存在すること自体が相手に圧をかけ、四球を選ぶことでムーキー（ベッツ）にチャンスを作っている」と話し、チーム全体への影響力を強調した。

続けて「ミルウォーキーでの2試合は素晴らしかった。ライト方向へ鋭い打球もあり、3つの四球を選んだ。ストライクゾーンをうまくコントロールできている」と具体的な改善点を挙げ、復調の兆しを認めた。

一方で、大谷が打撃不振に陥っていた時期についても言及。

「彼がフラストレーションを感じていたのは当然だ。彼は誰よりも勝ちたいと思っているし、期待に応えられない時に悔しさを覚えるのは自然なこと。私はその鋭さが好きだ」と語り、チームを牽引する競争心を称えた。

さらに、指揮官は次戦で先発予定の大谷の投球についても「今シーズン、彼が7回を投げ切ったのは2度あった。100球という制限に縛られるつもりはない。内容次第で判断する」と語り、柔軟な起用を示唆。

「彼はこの瞬間を待っていた。十分な休養を取っており、準備は万端だ」と断言した。

ロバーツ監督の言葉には、大谷への二刀流完全復活に対する期待がにじんでいた。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」