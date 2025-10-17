ロバーツ監督「ロウキは本当に特別な存在。チーム全体に良い影響を与えている」若き守護神に絶大な信頼



ロバーツ監督 写真：Imagn/ロイター/アフロ

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が現地15日（日本時間16日）、前日会見で佐々木朗希投手（23）のコンディションについて言及し、「懸念はない。彼は万全だ」と断言した。

若き右腕がポストシーズンで果たす役割に、大きな信頼を寄せていることを明らかにした。

前回の登板で一時的に球速が低下したとの指摘について、ロバーツ監督は「トレーニングスタッフもコーチも全員が良い感触を持っている。彼は健康で状態も良い。少し球速が落ちたように見えたが、明日にはまた戻るだろう」と説明。

慎重なマネジメントをしながらも、佐々木のフィジカル面には一切の不安がないと強調した。

さらに「我々はチャンピオンシップを勝ち取るために戦っている。もし彼が最善の選択肢であれば、彼が投げる」と断言し、重要な場面での登板をためらわない考えを示した。

その上で「彼はポストシーズンという新しい舞台に立っても動じず、常に準備ができている。彼の精神面の成熟はチーム全体に良い影響を与えている」と評価した。

また、チーム全体についても「今年の我々は先発、リリーフを含めて健康で、才能ある投手が揃っている。グラスノー、スネル、山本、そしてササキ── 互いに刺激し合い、高め合っている」と語り、投手陣の一体感を誇った。

ロバーツ監督は「彼は本当に特別な存在。呼ばれたときに必ず応える準備ができている」と改めて信頼を口にした。

