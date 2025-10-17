米１０年債利回りは低下 株安でリスク回避の雰囲気広がる＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）
米2年債 3.422（-0.075）
米10年債 3.976（-0.052）
米30年債 4.586（-0.039）
期待インフレ率 2.277（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは大幅低下。これまでサポートされていた４％の水準を完全に下回っており、３．９６％付近まで低下している。
特に具体的な悪材料は出ていないが、米株式市場が序盤の上げから下げに転じており、リスク回避の雰囲気が広がっている。そのような中、債券への逃避買いから利回りは低下している。
１０年債は４％を下回り、２年債も本日は３．４２％まで低下している。
２－１０年債の利回り格差は+５５（前営業日：+５３）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米2年債 3.422（-0.075）
米10年債 3.976（-0.052）
米30年債 4.586（-0.039）
期待インフレ率 2.277（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは大幅低下。これまでサポートされていた４％の水準を完全に下回っており、３．９６％付近まで低下している。
特に具体的な悪材料は出ていないが、米株式市場が序盤の上げから下げに転じており、リスク回避の雰囲気が広がっている。そのような中、債券への逃避買いから利回りは低下している。
１０年債は４％を下回り、２年債も本日は３．４２％まで低下している。
２－１０年債の利回り格差は+５５（前営業日：+５３）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美