米１０年債利回りは低下 株安でリスク回避の雰囲気広がる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 株安でリスク回避の雰囲気広がる＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.422（-0.075）

米10年債 3.976（-0.052）

米30年債 4.586（-0.039）

期待インフレ率 2.277（-0.023）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは大幅低下。これまでサポートされていた４％の水準を完全に下回っており、３．９６％付近まで低下している。



特に具体的な悪材料は出ていないが、米株式市場が序盤の上げから下げに転じており、リスク回避の雰囲気が広がっている。そのような中、債券への逃避買いから利回りは低下している。



１０年債は４％を下回り、２年債も本日は３．４２％まで低下している。



２－１０年債の利回り格差は+５５（前営業日：+５３）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト