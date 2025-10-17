◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースのマーク・プライアー投手コーチ（４５）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦前に会見に出席した。

同シリーズでは先発陣が好調で、第１戦はスネルが８回１安打無失点、第２戦は山本が９回１安打１失点と好投。プライアー投手コーチは「（山本は）最初の本塁打の後、２塁に走者がいたかどうかすら思い出せないほどだ。両試合に共通していたのは、１イニングあたりの投球数が少なかったという点だ。そのため終盤でも１００球前後に収まっていた。８〜９回を通してほとんどストレスを感じさせなかったことが珍しい点だ。重要なのは投球数ではなく、ストレスのかかり方だ」と、長期イニング起用した要因を説明した。

米情報サイト「ジ・アスレチック」のＦ・アルダヤ記者のＸ（旧ツイッター）によれば、ＰＳで２試合連続で８回以上投げたドジャース投手のペアは、ハーシュハイザーとベルチャー以来３７年ぶりだった。同コーチは「スネルや山本は多彩な球種を駆使し、打者に複数の選択肢を与えられる。それが試合を長く投げる鍵だ。近年の野球では拡張ロースターがあり、リリーフとの使い分けが合理的だ。だから昔のように戻れるかは分からない。投球数よりも、対戦相手との相性が重要になっている。あの瞬間、あの二人がマウンド上で最良の選択肢だったのだ」と絶賛した。