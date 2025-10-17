視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

石田靖探偵が調査した『臭い靴下を濃厚に嗅ぎたい！』は、愛知県の女性（28）から。私は、くさい匂いが大好物。幼い頃から家族の頭皮や脇の匂いを嗅ぎまくり、その中で特に高校３年生の弟の脱いだあとの靴下が最もくさいことが分かった。それからは、脱衣カゴからこっそり弟の靴下を拝借しては、一人嗅いでいた。しかし、数年前に私が実家を出てからは弟の靴下の匂いを嗅げる機会はめっきり減り、代わりに彼氏の靴下の匂いを嗅いでいるが、屁のつっぱりにもならない。やっぱり、弟の靴下が最高であることを再認識！ 以前より嗅げる回数が減った貴重な靴下を存分に楽しむため、さらに強烈にくささを感じる方法を発明した。それは、靴下を顔に乗せて扇風機の風を浴びると、より濃い匂いが嗅げるのだ。しかし、嗅覚というのは恐ろしいもので、慣れてきたせいか、段々物足りなくなってきた。そこで、扇風機で嗅ぐ方法より、さらにパワーアップする嗅ぎ方を編み出してもらえないだろうか、というもの。

弟の靴下の匂いを「体内に入れたい」とまで言い切る依頼者。すると、彼女の弟が１日中履いていた靴下を提供してくれた。そこで、様々な方法でくささのパワーアップを試みる。中には、お椀に靴下を入れお湯を注ぎ飲んでみたり…。さらに、近大ラグビー部員16名をはじめ、他人のおいしい“靴下”が彼女の元へ集結！？

10月17日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、松井ケムリ探偵が調査した『御陣乗太鼓を愛する３歳児』、永見大吾探偵の『空手師範のハイキックをもう一度』など、様々な依頼を解決した。