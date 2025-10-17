「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

丹内祐次騎手（３９）＝美浦・フリー＝は先週までに８１勝を挙げ、全国リーディングは７位、年間勝ち星も昨年の７０勝を既に更新してキャリアハイの成績を残している。意外にも秋華賞は初騎乗だが、オークス４着のパラディレーヌとのコンビで臨む。

「いやぁ、Ｇ１のほとんどは初騎乗ですよ。今年はありがたいことに、たくさん乗せていただいているけどね」と控えめに笑う。年間のＪＲＡ・Ｇ１騎乗はここまで７レースの今年が自己最多。これも初騎乗となる天皇賞・秋では、ソールオリエンスと初コンビを組むことが決まっており、さらにＧ１の騎乗数は増えていくはずだ。

パラディレーヌは秋の始動戦となったローズＳこそ８着に終わったが、ゲートで立ち遅れて本来の力を出せなかった。「オークスでは上位馬とそんなに差は感じなかった。乗り難しくないからゲートだけ」と巻き返しへ意欲を示す。２２年目でのＧ１初制覇なら、楠孝志（９０年マイルＣＳ・パッシングショット）、石橋守（０６年皐月賞・メイショウサムソン）と並ぶ記録。悲願達成へ、秋の京都で大輪の花を咲かせる。