◇第102回箱根駅伝予選会（18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園）

来年1月2、3日の箱根駅伝出場権をかけた予選会が18日に号砲。ハーフマラソン（21.0975km）を走り、各校の上位10人の合計タイムで、上位10校が切符をつかみます。

ハーフマラソンのエントリー有効期限内最高記録のタイムは以下になります。

【予選会出場選手ハーフマラソン】

1位 59分49秒 S.キップケメイ(日本大3年)

2位 1時間00分26秒 馬場賢人(立教大4年)

3位 1時間00分30秒 J.ムトゥク(山梨学院大4年)

4位 1時間00分32秒 D.シュンゲヤネイヤイ(麗澤大4年)

5位 1時間00分45秒 近田陽路(中央学院大4年)

6位 1時間01分02秒 平島龍斗(日本体育大4年)

6位 1時間01分02秒 B.キピエゴ(山梨学院大3年)

8位 1時間01分03秒 小山洋生(筑波大4年)

9位 1時間01分08秒 大濱逞真(大東文化大2年)

10位 1時間01分09秒 宮本陽叶(神奈川大4年)

10位 1時間01分09秒 花岡寿哉(東海大4年)

12位 1時間01分29秒 J.ムイガイ(平成国際大3年)

13位 1時間01分30秒 国安広人(立教大4年)

14位 1時間01分32秒 野田晶斗(法政大3年)

15位 1時間01分35秒 和田瑛登(山梨学院大3年)

16位 1時間01分38秒 秋吉拓真(東京大4年)

16位 1時間01分38秒 棟方一楽(大東文化大3年)

16位 1時間01分38秒 B.キプトゥーブシューアキットゥ(麗澤大2年)

19位 1時間01分40秒 東泉大河(駿河台大4年)

20位 1時間01分41秒 上山詩樹(専修大3年)

トップは日本大の留学生シャドラック キップケメイ選手です。3月にリスボンハーフで59分49秒をマークし、唯一の59分台。予選会では1年時から2年連続個人1位に輝いています。

好記録ラッシュだった今年2月の香川丸亀国際ハーフマラソン。ランキング2位の立教大の馬場賢人選手は、1時間00分26秒をマーク。1月の箱根駅伝では2区を走り、7人抜きの力走をみせていました。

3年連続25回目の出場を目指す中央学院大は近田陽路選手、78年連続の出場を目指す日本体育大は、平島龍斗選手、6年ぶりの出場を目指す筑波大は小山洋生選手と各校の駅伝主将が上位にランクイン。

昨年シード落ちして2年ぶりの予選会となる大東文化大は、大濱逞真選手や棟方一楽選手の2人がトップ20に入っています。