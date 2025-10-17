◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 阪神5×-3DeNA(16日、甲子園球場)

サヨナラホームランを放った阪神の森下翔太選手が喜びの声をあげました。

同点で迎えた10回裏、先頭の中野拓夢選手がヒットで出塁すると、森下選手のサヨナラ2ランで試合を決めました。

これでDeNAに連勝した阪神はアドバンテージ含め3勝で日本シリーズへあと1勝。試合後、森下選手は「（中野）拓夢さんが出てくれたのでなんとかてるさん（佐藤輝明選手）にいい形でつなごうと思って、自分でもびっくりしていますけど最高の形になったかなと思います」と振り返りました。

試合は3時間41分のロングゲームとなりましたが「鳴り物がなくなってからも大きな声援が選手たちに届いて自分にも聞こえていましたので、その勢いのまま行きました。内心は伸びろと思いながら走っていましたけど拓夢さんの足なら帰ってきてくれるだろうと思って、自分もホームランだと思っていなかったので全力疾走していました」とファンの声援に感謝しました。

最後にファンに向け「遅くまでありがとうございました。明日勝って決めます」と日本シリーズ進出を誓いました。