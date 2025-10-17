ヒートギアと4方向への伸縮性が激しい動きをしっかりサポート！【アンダーアーマー】のロングレギンスがAmazonに登場！
ヒートギアがトレーニングをもっと快適に！【アンダーアーマー】のロングレギンスがAmazonに登場！
アンダーアーマーのトレーニングベースレイヤーは、過酷な暑さの中でもアスリートのパフォーマンスを支える「ヒートギア」テクノロジーを搭載したロングレギンスである。優れた速乾性、ストレッチ性、軽量性が特徴で、まるで何も着ていないかのような感覚でトレーニングに集中できる。
体温の上昇は疲労の原因となるが、「ヒートギア」ベースレイヤーは、汗を瞬時に吸収し外部へ発散させる「モイスチャートランスポートシステム」により、身体の自然なクールダウンを促進し、適正な体温に保つ。汗をかいても肌をドライに保つため、不快感がなく、通常のコットンTシャツに比べて大幅に軽量を維持する。
独自の工夫が施された編み方と伸縮性の高い素材により、4方向への高い伸縮性を実現している。これにより、激しいトレーニングやスポーツ時でも、身体の動きを一切妨げない。
抗菌防臭機能が搭載されており、嫌な臭いの原因となる細菌の増殖を抑制するため、汗をかくシーンでも常に清潔で快適な状態を保ってくれる。
