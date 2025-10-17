「国民に謝罪せず」「大いに失望させた」日本には０−６…悲願のW杯初出場を逃したインドネシア、蘭レジェンド監督を電撃解任！現地メディアは韓国人の前指揮官更迭を非難「W杯に向けて順調だったのに…」
期待が大きかっただけに、失望も大きかったのだろう。
10月16日、インドネシアサッカー協会（PSSI）は、同国代表を率いていたパトリック・クライファート監督の解任を発表した。
インドネシア代表は今年１月、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の最中にもかかわらず、同国のサッカーを急成長させた韓国人のシン・テヨン監督を電撃解任。オランダ代表のレジェンドであるクライファートを招聘した。
だが、日本に０−６で惨敗するなどチームは精彩を欠き、最終予選は４位でプレーオフに進出したものの、サウジアラビアに２−３、イラクに０−１と連敗。グループ最下位が確定し、悲願のワールドカップ出場の夢が潰えていた。
インドネシアメディアは『クライファートが解任。インドネシア国民に謝罪をせず』と見出しを打ち、次のように報じた。
「興味深いことに、このオランダ人戦術家は未だ謝罪していない。周知の通り、クライファート監督と彼のアシスタント陣は、インドネシア代表を2026年ワールドカップに出場させられなかった。彼はその夢の実現を願って監督に就任したにもかかわらず、インドネシアのサッカーファンを大いに失望させた」
記事は「PSSIはクライファートを非常に自信を持って任命したため、ワールドカップ出場に向けて順調だったにもかかわらず、シン・テヨンを解雇せざるを得なかった」と政権交代の失敗を嘆いている。
クライファート監督の招聘は結果的に奏功しなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
