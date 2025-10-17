４月の中山グランドＪをレコードＶ。鞍上の草野とそろってＪＧ１初制覇を果たしたエコロデュエル（牡６歳、美浦・岩戸）が、日曜東京９Ｒ・東京ハイジャンプで秋初戦を迎える。

９月中旬に帰厩後は、ここを目標に順調な乗り込みを消化。木曜の最終リハは美浦Ｗで３頭併せを行い、６Ｆ８４秒４−３８秒５−１２秒２をマークした。騎乗した草野は「早めに戻したので休み明け感はないです。前走で厳しい競馬をしてしまったので、嫌気が差していないか心配しましたが、そんなことは全くなく、いつものデュエルでした」と最終チェックを終えて安どの表情を浮かべた。

Ｇ１を勝つと“風格が出る”と言うが、岩戸師は「そんなの先入観だよ」と笑う。それでも、主戦に対しては「“馬は人を育てる”と言うけど、草野に自信がついたのは大きいな」と確かな成長を感じている。

ＪＧ１馬として迎える秋初戦。「馬自身も、ひと夏越してゆとりというか、大人びてきた感じがする。奇をてらったようなレースではなく、普通の走りをしていい結果が出れば」とトレーナー。先に見据える大目標へ向けて、王者の走りを見せたいところだ。（デイリースポーツ・松浦孝司）