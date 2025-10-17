　17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比370円安の4万8060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては217.74円安。出来高は1万3041枚だった。

　TOPIX先物期近は3192.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIX現物終値比10.92ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48060　　　　　-370　　　 13041
日経225mini 　　　　　　 48045　　　　　-375　　　244439
TOPIX先物 　　　　　　　3192.5　　　　　 -17　　　 12050
JPX日経400先物　　　　　 28755　　　　　-200　　　　1365
グロース指数先物　　　　　 720　　　　　　-1　　　　1224
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース