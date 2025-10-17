日経225先物：17日夜間取引終値＝370円安、4万8060円
17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比370円安の4万8060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては217.74円安。出来高は1万3041枚だった。
TOPIX先物期近は3192.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIX現物終値比10.92ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48060 -370 13041
日経225mini 48045 -375 244439
TOPIX先物 3192.5 -17 12050
JPX日経400先物 28755 -200 1365
グロース指数先物 720 -1 1224
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3192.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIX現物終値比10.92ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48060 -370 13041
日経225mini 48045 -375 244439
TOPIX先物 3192.5 -17 12050
JPX日経400先物 28755 -200 1365
グロース指数先物 720 -1 1224
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース