◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦 日本ハム 0―3ソフトバンク（2025年10月16日 みずほペイペイD）

崖っ縁に立たされた。日本ハムはCSでは昨年からソフトバンクに5連敗。アドバンテージも含めて3勝の先行を許し、新庄監督は「一生懸命やった結果。あと4つ勝ったら、また面白いドラマが起こる」と前を向いた。

22歳の福島は責められない。CS初先発で自己最長7回1/3で同最多125球を投げ、3安打2失点で同最多の10三振。「シーズン中は6、7回で打たれることが多かったけど粘れた」と振り返った。

プレーオフ、CSでの2桁奪三振はダルビッシュ（現パドレス）、大谷（現ドジャース）に次いで球団3人目の快挙。0―0の8回に1死一、二塁を招いて後を託した上原が柳田に被弾し「8回先頭を出したのが全て」と責任を背負った。

7回終了時で116球。新庄監督はベンチで「行くよ」と伝え続投を即決した。「福島君が一番いいと思った。完璧。今年イチ」。第1戦は福島と同学年の達が6回6安打無失点。先発に抜てきした03年世代の2人が好投し「今年に出てきた投手を先発させる監督は頭がおかしい？でも、いい経験をしてますよ」とうなずいた。

打線は6回1死満塁の好機を逃すなど10残塁で零敗。2試合計22残塁で1得点にとどまる中、指揮官は「とりあえず、明日に勝たないといけない」と強調した。（田中 健人）