◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク3―0日本ハム（2025年10月16日 みずほペイペイD）

絶対に先に点をやらない。最多勝男が意地の粘りで勝利をたぐり寄せた。ソフトバンク有原が6回4安打無失点の力投。3度の大ピンチを見事にゼロで切り抜けた。

「内容ともかくゼロがテーマでした。何とか投げ切れた」

勝負どころでの“有原シャウト”を最後に見せたのが0―0の6回2死満塁の場面だった。早大の後輩でもある日本ハム・石井をチェンジアップで空振り三振に斬ると、「よっしゃー！」と叫び、グラブを叩き続けた。

初回1死一、三塁ではレイエスを空振り三振に抑え、2死二、三塁となった場面ではマルティネスを三ゴロに抑えた。「本当に勇気を持ってサインを出した海野に感謝。いい配球ができた」と振り返ったのは4回だ。1死二、三塁で郡司を内角高めツーシームで詰まらせて一邪飛。続く石井はこの日最速の151キロ直球で中飛に封じる。ピンチを脱すると海野を指差しながら喜んだ。

小久保監督は「普通3回目はやられるよ。3回目も抑えた。それが一番。それが勝ちにつながった」と粘り抜いた右腕を称えた。有原は「思い切りいくしかない場面で腕の振れる球でいって、いい球がいった。とにかく良かった」とチームの勝利に貢献してホッとした表情だった。