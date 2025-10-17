米大リーグのポストシーズンは１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）のドジャース（西地区１位）―ブルワーズ（中地区１位）第３戦がロサンゼルスで行われる。

先発メンバーが発表され、大谷翔平は１番指名打者でスタメンに名を連ねた。試合開始は日本時間午前７時８分の予定。（デジタル編集部）

先発投手は、ドジャースが長身右腕のグラスノー。６回無失点と好投した９日の地区シリーズ第４戦から中６日の登板となる。ブルワーズは第１戦でも先発し、１イニングだけ投げた主に救援の左腕アシュビー。

ドジャースは３番にこのシリーズ２試合連続でヒットを放っているウィル・スミスが上がり、前の試合で３番だったフリーマンは４番。

ブルワーズは第２戦と１〜９番は変わらず。首位打者２度のイエリチが４番に座る。

スタメンは次の通り。

▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番捕手スミス、４番一塁フリーマン、５番二塁エドマン、６番右翼Ｔ・エルナンデス、７番三塁マンシー、８番左翼Ｅ・エルナンデス、９番中堅パヘス

▽ブルワーズ：１番右翼チョウリオ、２番二塁トゥレイン、３番捕手コントレラス、４番ＤＨイエリチ、５番一塁ボーン、６番中堅フレリック、７番三塁ダービン、８番左翼バウアーズ、９番遊撃オルティス