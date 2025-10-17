“17の目標”って何？ESGと何が違うの？今さら聞けないSDGsの基本

紛争や気候変動など、私たちが暮らしている地球環境が以前と比べて変わってきていると感じてはいないだろうか？

そんな状況の中で近年さらに意識が高まっているのがSDGs（エス・ディー・ジーズ）。しかし、SDGsという言葉を聞いたことがあっても「地球に良いことをする活動？」などとしかイメージできないかもしれない。

そこで「そもそもSDGsとは何？」「ESGとはどう違うの？」など、みんなが疑問に思うような基本を日本ユニセフ協会のサイトなどから紹介したい。

SDGsの成り立ち

SDGsは 「Sustainable Development Goals」の略で、日本語では「持続可能な開発目標」。

2015年の国連総会で採択された「我々の世界を変革する 持続可能な開発のための2030アジェンダ」という行動計画に明記されている。



具体的には「わたしたちはどんな未来を望むのか」「その未来はどうしたらやってくるのか」などについて、世界中のさまざまな人が話し合ってまとめられたものだ。

人類が地球でずっと暮らし続けられるような世界を実現するための行動計画で、簡単に言うと、「SDGsは地球や人類の未来を良くするための約束」と言えそうだ。



2030年までの達成を目指し、17の目標（SDGs）と169のターゲットから成り立っている。

先進国や途上国にかかわらず、世界のすべての国々を対象で、この17の目標を達成しようと各国がさまざまな課題に取り組んでいる。

17の目標を“５つのP”に分類

17の目標は、環境、社会、経済の「3つの層」から総合的に捉える「SDGsウェディングケーキモデル」のほかに、“５つのP”に分けて考えることができる。



People（人間）、Prosperity（豊かさ）、Planet（地球）、Peace（平和）、Partnership（パートナーシップ） のどれかに分類される。

具体的な17の目標とは？

【人間】

1. 貧困をなくそう

2. 飢餓をゼロに

3. すべての人に健康と福祉を

4. 質の高い教育をみんなに

5. ジェンダー平等を実現しよう

【豊かさ】

6. 安全な水とトイレを世界中に

7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに

8. 働きがいも経済成長も

9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

10. 人や国の不平等をなくそう

11. 住み続けられるまちづくりを

【地球】

12. つくる責任つかう責任

13. 気候変動に具体的対策を

14. 海の豊さを守ろう

15. 陸の豊さも守ろう

【平和】

16. 平和と公正をすべての人に

【パートナーシップ】

17. パートナーシップで目標を達成しよう

なぜ、このような目標が決まったのか？



SDGsの理念は「誰一人取り残さない（No one left behind）」。2015年に採択された当時、例えば世界には6人に1人の子どもが“極度に貧しい”暮らしをしていたり、トイレがなく草むらなど屋外で用を足したりする人が約3億5000万人いるという現実もあった。



このような暮らしをする人々をゼロにすることも、これからの人類や地球に大切なことなのだ。

「ESG」との違い

またSDGsとの関連で、混同されがちなのが「ESG」。

ESGとは、「環境（Environment）」「社会（Social）」「企業統治（Governance）」を考慮した投資活動や経営・事業活動のことだ。

なお、内閣府のサイトでは「ESGとは何か」として以下のように説明している。

元々は投資活動から始まった概念で、「一般に企業の財務情報に加えて環境及び社会への配慮、企業統治の向上等の情報を加味し、中長期的なリターンが目指される」などしていた。

しかし昨今では、いわゆる“ESG経営”として企業経営においても配慮されるようになり、ESGの考え方は投資に限定されるものではなくなってきているという。

SDGsとの関連でいうと、世界のさまざまな問題の解決のためのものという点では共通。ただしSDGsが“目標”であることに対し、ESGはそれを達成するための“手段”としての意味合いが強いようだ。

「カーボンニュートラル」って何？

「カーボンニュートラル」と「SDGs」の違いも、私たちの身近な存在とは言えず、分かりにくいかもしれない。

日本では、2020年10月に当時の菅首相が所信表明演説で「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」と宣言。



「カーボンニュートラルとは温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことで、環境省の「脱炭素ポータル」ではさらに具体的に説明している。

ここでの「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素（CO2)をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林・森林管理などによる「吸収量」を差し引き、合計を実質的にゼロにするということだ。



企業などがカーボンニュートラルに取り組むことで、SDGsの目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」と目標13「気候変動に具体的な対策を」の達成へとつながっていく。



簡単にいうと、SDGsの目標達成の実現のための方法の一つが「カーボンニュートラル」ということだ。

国連が今年7月に発表した「SDGs報告書2025年版」では、「今の変革スピードでは、2030年の達成に不十分」だとしている。期限が迫ってきた中で達成するには、さらに一人一人が意識を高める必要がありそうだ。