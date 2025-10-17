西武・高橋光成投手（２８）が自身の去就を熟考している。

かねて球団側にポスティングシステムでのメジャー挑戦を要望し、今季中に国内ＦＡ権も取得している右腕は今後について「いろんな選択肢があるので決断はできてない。幸せなことなので、悩んでいる」と心境を語っていた。ＭＬＢか、ＦＡ権を行使して国内の他球団に移籍するか、はたまた西武に残留するかの中で揺れているというわけだ。

ただ、夢であるＭＬＢについては、ここ２年間の迷走（２０２４年＝０勝１１敗、防御率３・８７、２５年＝８勝９敗、同３・０４）が評価を下げ、メジャー契約を勝ち取るには厳しい状況がある。

ＭＬＢ関係者の一人は「上沢が（２０２４年に）レイズと結んだスプリット契約（メジャーとマイナーの二重契約）が目安になるのでは」と予想。契約金は２万５０００ドル（約３３７万５０００円）で年俸２２万５０００ドル（約３３９７万５０００円）、メジャーに昇格した場合は２５０万ドル（約３億７７５０万円）に切り替わる二重契約だ。

今季の推定年俸が２億１０００万円の高橋にとって金額面だけを見れば、メジャー契約が保証されないキャンプ招待選手という選択にはやはり覚悟がいる。

同僚の今井達也投手（２７）は「２億ドル（約３０２億円）」とも言われる大型契約が見込まれている。今オフの移籍市場の目玉にもなり得るポジションと比べると、その明暗は残酷なまでに分かれかねない。

条件面だけで考えれば「年俸アップの複数年契約」が見込まれる国内の他球団移籍、または複数年契約での西武残留の方が安心感はあるが…。高橋は夢を追うのか、それとも現実を見るのか。決断が注目される。