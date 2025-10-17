女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が復活への光明を見いだした。「富士通レディース」（１７日開幕、千葉・東急セブンハンドレッドＣ）に出場する渋野は、米ツアーから５戦連続予選落ち。現状打破のため、１４日には福岡でパッティングの指導を受け「自分の気をつけるポイントが明確になった。少し先が見えるような感じ」と手応えを口にした。

不振脱出に向けて、手本となる選手もいる。ともに「黄金世代」と呼ばれ、切磋拓磨してきた河本結（２７＝リコー）だ。河本は２０２０年に米ツアーに挑戦したが、思うような結果を残せず１年あまりで帰国。前週「スタンレーレディスホンダ」で今季２勝目を挙げ、国内ツアーで勢いに乗っている。

米ツアーでの苦い経験を経て国内ツアーで活躍する狎鑞Л瓩了僂法⊇駄遒蓮屬罎ぅ圈次焚亘棔砲歪柑劼悪い時もあった。そこからはい上がって戻ってきた選手は、本当に強いと思う」と脱帽。「だから、これからも（河本は）引っ張っていってくれると思うし、ついていきたい。比べてはダメだけど、理想としたい。はい上がってきている選手だから、私も頑張りたい」と刺激を受けている。

同世代の活躍を糧に、かつての輝きを取り戻すことができるか。