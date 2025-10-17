落語家の笑福亭鉄瓶（しょうふくてい・てっぺい＝４７）が１６日、東京・江東区の東京スポーツ新聞社を訪れ、「笑福亭鉄瓶 独演会 東阪ツアー２０２５」（大阪公演１１月１日・天満天神繁昌亭、東京公演１１月９日・渋谷ユーロライブ）への意気込みを語った。

鉄瓶は、２００１年に笑福亭鶴瓶に入門。２１年から、自らが気になった人物に取材し、その人生を落語に仕上げる爛離鵐侫クション落語瓩鬟好拭璽箸気擦拭

同落語は「一般の人にもスポットライトを当てたい」というのがテーマ。「題材は一般の方の中で僕が感銘を受けた方。たまに『会長の話を作ってくれへんか』というお誘いもありますが、それは全部お断りしています。そこはグッと我慢。それが僕の中の筋」とポリシーを語った。

ネタの作り方としては「（取材する一般の方に）リモートでごあいさつをして、会いに行って目を見てその方の人生をうかがって落語にする」。そしてその人物に１度見せた後で、観客に披露するという。

ノンフィクション落語のポイントは「共感やと思っている。ネタでいうと爐△襪△覘瓩任垢茲諭自分の何かに共感できることがたくさんある」とした。

落語を作る過程で「僕自身も出会った方たちに救われている。もうちょっと頑張れるなあと思わされる」と自身にもフィードバックできているといい、「まじめに頑張っている人が損をする世の中はすごく嫌だな。僕ごときですけど、この方々にスポットライトが当たるならうれしいな」と顔をほころばせた。

今回の独演会では、大阪に出てバラバラになった４姉弟の行末を描いた新作を披露する予定だ。

「僕の舞台に来ていただいて、余計なことを忘れる２時間になればと思っている」

師匠の鶴瓶は「ほぼ何も言いません。いい意味で放し飼いしてもらってる」という。独演会も見に来ないだろうといい、「照れ屋ですから。『最近どやねん』って言うのが精いっぱい。『ぼちぼちとですけど、やらせてもらってます』と言えるうちが恩返しできているってこと。もし仮に（鶴瓶が）見にきたら『俺の方がおもろいけどな』って言われそう」と笑った。