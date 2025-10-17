【フェイクマミー 第2話】薫、母親に扮し親子面接挑む
【モデルプレス＝2025/10/17】女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）の第2話が、17日に放送される。
【写真】波瑠、素肌眩しいノースリーブ姿
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
ついにやってきた、いろは（池村碧彩）の柳和学園小学校の受験当日。いろはの筆記試験が終わり、残るは母親に扮した薫（波瑠）が参加する親子面接のみ。そんな中、茉海恵（川栄李奈）は薫といろはの無事を会社で願っていた。
その後、薫は初めてのママ友・さゆり（田中みな実）と出会う。しかし、2人の前にクセ強ママ・玲香（野呂佳代）らが登場し、思わぬ展開に...。
一方、茉海恵は虹汁旗艦店「Itteki」へ。虹汁のファンだという智也（中村蒼）が駆け込みで来店し、茉海恵は智也が柳和学園の教師だとは知らずに対応してしまって…！？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】波瑠、素肌眩しいノースリーブ姿
◆波瑠＆川栄李奈W主演「フェイクマミー」
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
◆「フェイクマミー」第2話あらすじ
ついにやってきた、いろは（池村碧彩）の柳和学園小学校の受験当日。いろはの筆記試験が終わり、残るは母親に扮した薫（波瑠）が参加する親子面接のみ。そんな中、茉海恵（川栄李奈）は薫といろはの無事を会社で願っていた。
その後、薫は初めてのママ友・さゆり（田中みな実）と出会う。しかし、2人の前にクセ強ママ・玲香（野呂佳代）らが登場し、思わぬ展開に...。
一方、茉海恵は虹汁旗艦店「Itteki」へ。虹汁のファンだという智也（中村蒼）が駆け込みで来店し、茉海恵は智也が柳和学園の教師だとは知らずに対応してしまって…！？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】