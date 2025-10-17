「ウチはね〜」と見下してくる面接官に「履歴書返してください」と要求、本社に通報した結果

採用面接で失礼すぎる発言をされたら、たとえ採用されてもこちらから願い下げだろう。投稿を寄せた神奈川県の30代女性（教育・保育／年収500万円）は、10年前に受けたある保険会社の面接を振り返った。面接官は40代で男性の支店長だったという。

「当時20代前半の私を一瞥するや否や『ウチはね〜1人あたり売上何百万とやってきた人が採用されんのよ』とお前じゃ経験不足というような発言&自慢」

まだ何も話していないのにもかかわらず、分かったように言われては腹が立つのも仕方ない。女性は、面接を受ける気もなくなり「そうなんですね、じゃあ受けるの辞めたんで履歴書返してください」と言い返した。（文：長田コウ）

めんどくさくなり、「帰りますね」と一言

女性が履歴書の返却を求めると、支店長は「え、あの返せない」とオロオロし始めたという。「なぜですか？受けること自体辞めるんですよ？個人情報なんですけど」と問い詰めると、「ゴニョニョ…あの…ゴニョ」と聞き取れない発言で曖昧にされたそう。

ごまかす支店長を前に、女性は「めんどくさくなったので『帰りますね』」と告げて、その場を去ったという。しかし、話はこれで終わらない。

女性は建物を出てすぐに本社のお客様相談センターに電話し、こう伝えた。

「威圧的な面接されて、選考辞退したのですが履歴書の返却に対応して貰えませんでした」

すると受付は謝罪をし、後日女性のもとに履歴書が無事戻ってきたそうだ。

