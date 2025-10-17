海外メジャー１０勝を含む米女子プロゴルフツアー通算７２勝のレジェンド、アニカ・ソレンスタム（５５）＝スウェーデン＝が設立した財団が主催する女子ジュニア大会「アニカ・インビテーショナル・アジア ＰＲＥＳＥＮＴＥＤ ＢＹ サーティワン アイスクリーム」が１６日、静岡県裾野市・ファイブハンドレッドクラブで大会２日目を迎えた。

０９年に始まった世界大会は、１１年に中国でアジアで初開催され、日本開催は今回が初。今年の全米女子オープンに出場した日本アマランク２位の長沢愛羅（１７）＝ルネサンス高３年＝ら日本人５１人、海外勢２０人の計７１人が出場中。大会２日目を終え、長沢が通算９アンダーの首位で１７日の決勝ラウンドに挑む。

大会前日の１４日にはソレンスタムが会場で記者会見を行い、「日本の女子ゴルファーを支える体制が、私たちの活動と一致するので、以前から日本で開催したいと思っていた」と明かした。また「ゴルフは人生と似ている。人生に必要なスキルをゴルフを通して学んできた」と競技外の取り組みも充実。１４日には選手がアスリート、１人の人間として成長できるよう支援する「アニカ・ゴルフクリニック」が、１５日にはコース外で成功する女性及びリーダーになる上で重要な要素を学ぶ「Ｍｏｒｅ Ｔｈａｎ Ｇｏｌｆ ｗｉｔｈ サーティワン」が実施された。