第１０２回箱根駅伝の予選会は１８日、東京・立川市などで行われる。４２校の選手がハーフマラソンを一斉スタートし、１０人の合計タイムの上位１０校が本戦（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。前回、１２位で落選した古豪の明大は、今季から指揮を執る元東京国際大監督の大志田秀次監督（６３）の下、２年ぶり６６度目の復活出場を狙う。１９５１、５２年の箱根駅伝で１０区を走った９５歳のＯＢ小谷野重雄さんは当時、着用した伝統のユニホームを手に７５年前の思い出を静かに語りつつ、後輩へ温かなエールを送った。（取材・構成＝竹内 達朗）

紫紺にＭの文字。明大関係者によると、「現存するものとしては最古」とされる伝統のユニホームを見つめながら、小谷野さんは柔和な笑顔で箱根路の思い出を語った。

「このユニホームで走りました。Ｍの形は昔も今も同じです」

１９５１年大会。１年生ながら１０区を任され、２位でタスキを受けた。

「バイクのサイドカーに乗った常藤俊雄監督がすぐ近くでゲキを飛ばし続けてくれた。当時のゴール地点は有楽町。２位を守ってゴールできた時はホッとした。箱根はニュース映画で報道されていて、私がゴールする姿も映りました」

翌年大会も１０区を走ったが、箱根路を駆けたのは、これが最後になった。

「３年生になってマージャンを覚えてしまい、神田のジャン荘でマージャンばかりしていました。今思えば４年間、箱根駅伝を走りたかったし、走れた」

５４年に卒業後、安田生命（現・明治安田生命）に入社。ビジネスマンとして活躍し、全国各地で勤務。定年退職後、再び走ることに全力を注ぎ、マスターズ陸上で活躍した。４００メートル１分１１秒４７、８００メートル２分４３秒９１、１５００メートル５分３０秒３４で走り、３種目で７０歳クラスの埼玉県記録をマーク。７５歳クラスでは全日本マスターズで８００メートルと１５００メートルの２冠に輝いた。

「やっぱり走ることは楽しいですよ」

昨年１０月、当時、９４歳だった小谷野さんは心不全と腎不全のため体調を崩し、入院した。ちょうど、明大が箱根予選会で敗退した頃だった。家族は主治医から「正月は迎えられないかもしれません」と告げられたという。しかし、その後、主治医が驚くほど体調は回復。ランニングで鍛えられた体力で生命の危機から脱した。明大がリベンジを期す箱根予選会が近づき、約７０歳年下の後輩たちに“復活”を期待する。

明大は箱根で歴代８位の７度の優勝を誇るが、最後の栄冠は４９年の第２５回大会までさかのぼる。１年生の小谷野さんが箱根路を駆けた２年前のことだ。

「私も学生時代に優勝できなかった。明大の優勝をぜひ見てみたい。それまで死ねません」

学生時代、箱根駅伝で好走の成功も、マージャンにおぼれるという失敗も経験した小谷野さんは優しく、穏やかな表情で、懸命に走る後輩にエールを送る。

「どんな時でも私は明大を応援しています」

〇…大勝負が迫り、明大チームは臨戦態勢にある。「体調不良の選手はいません。順調にきています」と大志田監督は冷静にコメント。夏苅さん、小谷野さんら大先輩の激励には感謝している。大志田監督は「皆さまの期待に応えられるように頑張ります。大学、ＯＢの皆さんが取り組んでいる『Ｍの輝きを再び』という言葉の意味を選手は理解しています」と言葉に力を込めて話した。

〇…明大最後の優勝メンバーの夏苅（旧姓・久保）晴良さんも後輩たちの活躍を心から祈っている。４９年大会で４区を走り、優勝に貢献した９６歳は「予選会に臨む大学は全て必死に練習していると思います。明大も１秒でも速くゴールして予選会を通過することを願っています」と語る。自宅は自身が激走した４区コースから、わずか１００メートルにある。「明大が箱根駅伝に出場できれば沿道に出て、大旗を持って応援します」と元気いっぱいに話した。

〇…明大は１５日、洋菓子大手の「不二家」とのスポンサー契約を発表した。１８日の箱根予選会から、右胸に同社のマスコットキャラクターの「ペコちゃん」入りのユニホーム＝写真＝を着用する。室田安寿駅伝主将（４年）は「ペコちゃんを胸に走れることはこの上ない喜びであり、大きな力となります」とコメントした。

◆小谷野 重雄（こやの・しげお）１９３０年８月３日、埼玉・鴻巣町（現・鴻巣市）生まれ。９５歳。５０年に熊谷高から明大政経学部に入学。５４年に卒業し、安田生命（現・明治安田生命）に入社。全国各地に勤務して活躍した。定年退職後、マスターズ陸上で多数の優勝を飾り、名をはせた。０７年の第１回東京マラソンには７６歳で出場し、４時間２７分４１秒で７５歳以上の部で６位となった。

◆明大競走部 １９０７年創部。正式名称は「陸上競技部」ではなく「競走部」。１９２０年の第１回箱根駅伝に出場した４校のうちの１校で東京高等師範学校（現・筑波大）、早大、慶大とともに「箱根オリジナル４」と呼ばれる。５６年は部員が足りずラグビー部員が６人出場。当時の公式プログラムには実質的な監督としてラグビー部の北島忠治監督の名が記された。出雲駅伝は最高７位（２０１１、１３年）。全日本大学駅伝は最高２位（１４年）。タスキの色は紫紺。練習拠点は東京・世田谷区八幡山。