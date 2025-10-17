女子フットサルの最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は、今月２５、２６日に行われる第１３節の全５試合（神戸市立中央体育館）を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催する。スポーツ報知のニュースサイトでは、「特別連載」として冠試合の盛り上げに欠かせない３人を紹介。第１回はサッカー元日本代表で日本フットサルトップリーグの理事長を務める松井大輔氏（４４）が、Ｆリーグへの思いや自身が描く改革案、フットサルの魅力を語った。

「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」と題する２日間の戦いが繰り広げられるなか、２６日にはアルコ神戸―ＳＷＨレディース西宮の兵庫ダービーの好カードが組まれた。

「１１月にはフィリピンで第１回Ｗ杯もあり、女子のフットサルが非常に盛り上がっています。２日間で計５試合を神戸中央で開催しますので、多くのお客さんにご来場いただきたい。また、ダービーは歴史を感じられるもので、一緒に熱くなっていただきたいですし、リーグとしては真剣勝負の中にドラマチックなところがあるので選手たちがしっかり見せてほしい」

昨年７月にＦリーグ理事長に就任した松井氏は、フットサルの試合会場を地域の人が気軽に集まれるような場所にしていきたいと考え、イベントなど様々な施策を検討している。

「Ｆリーグが注目してもらえるように、今後改革をしていきたいと考えています。みんなが集まれるような“モール”のような場所を目指したい。いろんな出し物があって、地域の皆さんが集まって触れ合いができる。フットサルだけではなく、見てくれる人がだんだんと足を運びたくなるような会場にできればと思います。『お祭り』のように子どもたち、地域の人が集まれる会場づくりを目指し、ＹｏｕＴｕｂｅｒが来てイベントをするなど盛り上がる演出を仕掛けて、お客さんが楽しく見てくれるのが一番よい」

女子フットサルの日本代表は、５月にアジア杯を初優勝。１１月にはフィリピンで開催される歴史的な第１回Ｗ杯に挑む。

「Ｗ杯に向けて選手も気持ちが入っている。そこにつながるリーグ戦になるので、し烈な攻防、戦いを見せてくれると思います。Ｗ杯は本当によいきっかけなので、自分たちも盛り上げていかないといけない。フットサル人生の中でも節目になると思うので、ぜひ優勝を目指して頑張ってほしい」

松井氏自身も、２１年９月からフットサルに挑戦し、ＹＳ横浜フットサルでＦリーグデビュー。翌年からＪ３ＹＳ横浜でもプレーし「二刀流」にも挑戦した。

「（加入前の）当時はベトナムのチームでプレーしていましたが、コロナ禍でロックダウンになってしまった。４０歳を節目に、何か違うことをやってもいいのではないかと思っていました。自分の中でフットサルを盛り上げることもいいのかなと考えた時、ＹＳの方からオファーをいただきました。誰も行っていない道を行きながら、最終的にはこういう立ち位置になりましたが、日本サッカー、日本フットサル界にとって、良かったのではないかと思います」

自身のプレー経験からもサッカー、フットサルの“２つの引き出し”を同時に身につけたことも大きかったと振り返る。

「フットサルはボールを取られたらゴールが近く、一気に攻めることができる。狭い局面の中で、自分の技術を出したりするのはすごく面白い。室内で声も響くし、体の当たり具合も近くで見られたりする。（二刀流をやっていた時代は）朝６時からフットサルの練習をして、９時半からサッカーの練習を行って、午前の時点で２部練をする感じでした。やっていくうちに体ってすごいなと。どちらもできる新しい技術、引き出しをもう一個持っているんだという感じでした。サッカーをしている時にもフットサルの引き出しがあり、逆もしかり。技術が２つあるというのは良かったですね」

サッカーをやっている子どもたちにも、フットサルで技術を向上してほしいという思いを持つ。

「やっぱり大きいコートでやっていては、技術は向上しないと思います。小さいコートでやるから細かくボールを触って、その中で判断をしないといけない。選手がどこにいるのかも目で追わないといけない。ブラジルの選手がなんでうまいかといった時に、足元の技術の高さがある。最終的にはフットサルをやっておいた方が、大人になっても使えると思います」

松井理事長の考えの根底にはフットサル界を盛り上げたい、見ている人に楽しんでもらいたいという思いがある。選手たちに大勢の観客の前で最大限のプレーを見せてもらい、それが競技力の向上にもつながる。

「Ｆリーグの選手が輝けるような仕組みもつくっていきたい。まずはお客さんに見てもらわないといけないですし、フットサルがもっと認知されることが必要になる。地域に根付き活性化していけるように、いろいろなアイディアを出しながら盛り上げていけたらいいなと思っています」