鈴木保奈美、芸能界を牛耳る大手事務所社長役 柴咲コウ主演『スキャンダルイブ』キャスト発表
俳優の柴咲コウが主演し、11月19日午後10時から配信されるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（全6話無料配信）の追加キャストが発表され、鈴木保奈美、柄本明、鈴木一真、梶原善、入江甚儀の出演が決定した。保奈美は柴咲と5年ぶりの共演で芸能界を牛耳る大手芸能事務所社長役を演じる。
【動画】柴咲コウ“芸能事務所社長”＆川口春奈“週刊誌記者”が攻防
誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。今作は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
芸能事務所社長・井岡咲（柴咲）は芸能週刊誌記者・平田奏（川口春奈）からスキャンダル記事を突き付けられ、奔走することに。記事が出るまで、あと72時間と迫る中、スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は。
保奈美は大手芸能事務所・KODAMAプロダクション社長の児玉蓉子（こだま・ようこ）を、柄本は、KODAMAプロダクション会長で蓉子の父でもある児玉茂（こだま・しげる）を、一真はKODAMAプロダクション所属の大物俳優・麻生秀人（あそう・ひでと）をそれぞれ演じ、梶原と入江はJBSテレビの局員である五十嵐哲也（いがらし・てつや）と野口理（のぐち・おさむ）を演じる。
■キャストコメント
▼鈴木保奈美
非常に現代的にタイムリーで、かつ難しいテーマだとは思います。事実はひとつですが、真実というのはみる人によっていろいろあると思っていて、しかもそれをどう報道するかによって、またその真実の方向が変わっていったり、力関係が変わっていったりするなというのは日頃感じています。私自身も情報を受け取る側ではありますが、メディアという立場で情報を発信する側でもあるので、もっといろいろ考えて気をつけなければいけないことだなというのは日々感じていて… それを、今回はこういうストーリーのドラマとして出すことで、思っていることを全部を本当にわかっていただくというのはきっと難しいと思いますが、それの欠片でも受け取っていただけたらなと思っています。いろんなメッセージが込められていますので、そのあたりを楽しむだけでなく、できればちょっと面倒くさいかもしれないですが、考えつつ観ていただけたらなと思います。
▼梶原善
タイムリーというか、赤裸々な話題ですが、これを観た方はスッキリするのかな、なんていう気持ちもあります。今回演じる五十嵐という役は、仕事柄どうしても普段お会いする立場の方々（の役どころ）なので、どの人をモデルにやろうかな、なんて思っていましたが、今回のプロデューサーの方々にお話を聞いて、役のイメージを膨らませていきました。板挟みになるツラい立場の役なので、それを表現していきつつ、ドラマ的には佳境に迫るにつれそこが大変な見どころになっているので、お楽しみに。
▼入江甚儀
魅力的なキャストの方々に囲まれた撮影になると思ったのでうれしかったですし、この中でどう自分が動いていけるか、作品に力を注げるかを考えるとワクワクしました。野口理という役は、上からの指示に単純に従うのではなく、ちゃんと自分のやりたい意志をもって行動するタイプの人間で、すごく好感が持てました。今の時代は、言われてから行動するのではなく、自分で考えて行動する人が人の上に立って大きく物事を動かしていける存在になるんじゃないかなと思っているので、そういった人物にゆくゆくなれるような野心もあるなと思います。また、柴咲さん演じる咲さんと、裏で根回しをしつつ、自分たちのかなえたい夢をかなえていくような野望もある役なので、すごくやりがいのある役です。観ていて、ハラハラドキドキする作品だと思います。ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。
