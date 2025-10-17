PSYCHIC FEVER、約40人のファンから“喝”受ける 推し主総会実施
7人組ダンス＆ボーカルグループ・PSYCHIC FEVERが、24日深夜放送の日本テレビ系『推し主総会』（深1：05）に出演。ファンからの“喝”を受ける。
【番組カット】かしこまった表情で…ファンから愛ある喝を受けるPSYCHIC FEVER
「推し主総会」は企業が行う株主総会のように、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から推しへの愛のある改革提案や提言が発表される番組。愛しすぎている“推し主”だからこそ気づける“推し”のウイークポイントとさらなるパワーアップにつながるポイントを“推し”と“推し主”が直接ぶつけあう。
第1回目となる今回は、PSYCHIC FEVERがファン約40人の前に登場する。物言う推し主による「PSYCHIC FEVER」への愛の改革提案とは。
推し主総会を仕切る議長は、長谷川忍（シソンヌ）が務める。さや香は推し主の意見を最大限サポートする「推し主様サポーター」的役割を持つサブMC、オカリナ（おかずクラブ）、柏木由紀、たかし（トレンディエンジェル）は、推し主ご意見番として推し活レジェンド目線で切り込む。
【番組カット】かしこまった表情で…ファンから愛ある喝を受けるPSYCHIC FEVER
「推し主総会」は企業が行う株主総会のように、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から推しへの愛のある改革提案や提言が発表される番組。愛しすぎている“推し主”だからこそ気づける“推し”のウイークポイントとさらなるパワーアップにつながるポイントを“推し”と“推し主”が直接ぶつけあう。
推し主総会を仕切る議長は、長谷川忍（シソンヌ）が務める。さや香は推し主の意見を最大限サポートする「推し主様サポーター」的役割を持つサブMC、オカリナ（おかずクラブ）、柏木由紀、たかし（トレンディエンジェル）は、推し主ご意見番として推し活レジェンド目線で切り込む。