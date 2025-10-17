天海祐希、12年を「きちんと締めくくりたい」 『緊急取調室』シリーズ最終章へ ― キャスト陣が語る“最後のキントリ”
天海祐希主演の人気シリーズ『緊急取調室』（テレビ朝日）。叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で“緊急事案対応取調班（通称：キントリ）”の仲間たちと共に、数々の凶悪犯と心理戦を繰り広げる本作が、ついに完結を迎える。
【動画】劇場版『緊急取調室 THE FINAL』新予告
10月16日より放送スタートする連続ドラマ・第5シーズンでは、有希子率いる“鉄壁の取調べチーム＝キントリ”が再招集。12月26日公開の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』へとつながる、シリーズの集大成となるストーリーが展開される。
■再集結の喜びと、12年を締めくくる覚悟
警視庁の取調べ専門チーム「キントリ」が再び招集されるという第1話。現実でも約2年ぶりの再集結となったキャスト陣に、再び“キントリ”の現場へ戻ってきた今の心境を聞いた。
【天海祐希】今回の連ドラは、映画公開までに間が開いてしまったので、ラストを映画できちんと終わらせるために、“もう一度やるべきではないか”という話から始まりました。“きちんと締めくくりたい”という想いがみんなの中にあって。スタッフさんもキャストも気持ちは同じでした。ですから“招集された”というより、“もう一度集まりましょう”という前向きな合意のもとで再スタートできたことがうれしかったですね。
【小日向文世】2年前の映画のときは“これで最後か”と思っていました。赤じゅうたんを歩きながらも、なぜか実感がなかったんです。だから今回また再び集まれて本当にうれしかった。でも、これが本当に最後になるのかと思うと、やっぱり少し寂しい気持ちもありますね。
【でんでん】私も前回の映画では“ファイナル感”がなかったんです。だから、今回も“また集合か”という感じで（笑）。でも今回は集大成として、しっかり力を出し切りたいと思っています。この2年間、じいさんの役ばっかりやってたんですよ。だから今回、“ちょっと若返って60前後のオヤジ”を演じられるのがうれしくて。
【小日向】ちょっと、それ違うよ（笑）。60前後じゃなくて、65前後でしょ。定年延長の設定なんだから。
【天海】5歳もサバ読んでる！（笑）
【でんでん】あ、役作り間違えてた！ （笑）
【小日向】50代はないよね（笑）
【でんでん】OK！OK！まあ、こうやって12年間、ちょっとずつ勘違いしながら、楽しくやってきました。
【塚地武雅】“このままでは終われない”という思いは全員が持っていたと思います。でもシリーズものって、続けようと思っても叶わないこともある。そんな中で、ファンの皆さんの声に支えられてもう一度集まれたのは奇跡のようです。（9月に開催された）ファン大感謝イベントでも、天海さんが登場した瞬間の拍手に“この作品は本当に愛されているんだな”と感じました。
【田中哲司】僕は前回のレッドカーペットで完全に“終わり”だと思っていたので（笑）、また戻ってこられるとは思いませんでした。もう一度エンジンをかけ直して、丁寧に挑んでいます。
■“最後の現場”で感じたチームの呼吸と緊張感
――再び集まってお芝居をして、鳥肌が立つような瞬間はありましたか？
【天海】皆さんの“切り替え”が本当にすごいんです。カメラが回っていない時と、回り始めた瞬間の集中の切り替えだけじゃなく、たった一つのせりふの中でも、感情の変化をポンポンッと自然に切り替えていく。それを目の前で見ていると、本当に力のある方たちばかりだなと感じます。
【小日向】『Believe −君にかける橋−』（2024年）というドラマで天海さんとしっかり絡むシーンが1、2回あって、そこに全然違う天海さんがいて。作品も役も違うから当たり前なんだけど、こんな表情するんだ、と新鮮だったんです。でも、『キントリ』の現場で会ったときに、いつもの怖い“真壁有希子”がいて、“ああ、帰ってきたな”という感覚がありました。この現場でしか見られない天海さんに鳥肌が立ちましたね。
【塚地】取調室の隣の部屋で、みんなで考察しているシーンは和やかなんですが、取調室に入った途端に空気が一変する。そのギャップが楽しいですね。天海さんがゲストと対峙するシーンを撮っている時は、ガラス越しに“行け！”って応援したくなる（笑）。まるでコロシアムの闘いを見ているような感覚です。
【天海】グラディエーター（笑）
【でんでん】ゲストの俳優さんたちも本当に気合が入っていて、そこから受け取るエネルギーに刺激を受けます。特に天海さんの取調べシーンはいつも全身全霊。長いせりふを完璧に演じきる姿に毎回しびれますね。
【田中】僕は取調べする時の天海さんの目が怖いです（笑）。ゲストの方、大丈夫かな？って思うほどの集中力。あの視線を受けたら、嘘はつけません。
■シリーズを愛してくれたファンへ ― 天海祐希のメッセージ
最後に、メンバーを代表して天海から視聴者へ感謝の言葉とメッセージ。
【天海】『緊急取調室』第5シーズンが10月16日からスタート。そして、12月26日には劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が公開されます。この12年間のすべてを注いだ集大成です。連続ドラマを見て、そのままの勢いで映画に進んでいただけたらうれしいです。もちろん、シーズン1から見返していただいても構いません（笑）。若いみんなが元気にやっていますから。私たちが大切にしてきたこの作品が、皆さんの心にしっかり届くことを願っています。どうぞ楽しみにしていてください。
